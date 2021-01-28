Эксперт рассказала о поведении рубля в случае резкого падения доллара

В случае резкого обвала обменного курса доллара, дефолта США или же неожиданной валютной или административной реформы в Соединенных Штатах, американская валюта может потянуть за собой денежные единицы тех стран, валюты которых не относятся к резервным. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова, передает "Прайм".

"Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран - норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар", - рассказала Степанова.

Она также отметила, что в условиях чрезвычайных и кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы, например, драгоценные металлы, а также реальные активы, такие как недвижимость и бизнес.

Эксперт напомнила, что о возможном крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.

"Если же говорить не о моментном крахе доллара, а рассматривать возможность постепенного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то для рубля также есть угроза. Поскольку инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать "тихие гавани" в виде рынков капитала экономик развитых стран", - рассуждает Диана Степанова.