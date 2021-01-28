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28.01.2021 22:52
Рубрика: Культура

Фестиваль Sundance покажет фильмы о цензуре в кино и о ревизии сновидений

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня начинает свою работу Sundance. Флагман киногода, один из крупнейших киносмотров мира, американский фестиваль независимого кино, любимое детище Роберта Рэдфорда - это все про него. Даты проведения Sundance в этом году - с 28 января по 3 февраля. С одной стороны - всего неделя. С другой - Sundance 2021 задает высокую планку, как именно можно проводить кинофестиваль онлайн, чтобы на него пришли не только профессионалы, но и простые зрители со всего мира.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Часть фестивальной программы - меньшая - пройдет в формате офлайн в городке Парк-Сити штата Юта. Не как обычно, потому что по понятным причинам, связанным с пандемией, Юта туристами и любителями кино не наполнится. Большая часть киносмотра состоится в онлайн-пространстве. И Sundance не пожадничал. Образно говоря, он накрыл кинематографическую скатерть-самобранку. Его программу никак нельзя сравнить с той, которую в 2020-м году в разгар пандемии представили, объединившись, крупнейшие мировые кинофестивали.

Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images
Пандемия продолжает вносить поправки в планы мировых кинофестивалей

Напомним, что на платформе You Tube состоялся We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль"), однако его программа была, мягко говоря, слабовата. Главные кинохиты кинофестивали попридержали - каждый для себя. Возможно, на тот период, когда неспокойные времена, связанные с коронавирусом, пройдут. Sundance же явил миру, в сравнении с этим, аттракцион невиданной щедрости, объявив в онлайн-пространстве серьезные качественные премьеры. Причем, так смело, словно пиратства вообще не существует. Кинолюбители и профессионалы всего мира связывают такой - храбрый и довольно рискованный - шаг с тем, что с прошлого года у Sundance новый директор - Табита Джексон. И ей, судя по всему, море по колено: она считает, что хорошее кино должно дойти до зрителей, несмотря на закрытые границы. Что в итоге? Известный кинокритик Марина Латышева, которая уже не первый год освещает Sundance, пишет о том, что мы "получим опыт организации, пример масштабного подхода к онлайн-возможностям". Хочется на это надеяться, как и на то, что удачи киносмотра - первопроходца возьмут на вооружение и другие кинофестивали.

Теперь о самой программе этого года. Кинофестиваль стал короче, а ночи - длиннее. Поскольку в Юте другой часовой пояс - те, кто находятся в Европе и в России, смогут только по ночам смотреть первые показы фильмов. Это - самые настоящие премьеры. Длятся они около трех часов, и можно будет пообщаться онлайн с создателями картин и задать все интересующие вопросы. Для тех же, кто по ночам предпочитает спать, Sundance организовал другие показы. Фильмы будут находиться в течение небольшого времени на сайте - и смотреть их можно, пока окно открыто.

Для нас фестиваль, конечно, интересен тем, что в его конкурсе участвует фильм продюсера Тимура Бекмамбетова про Ромео и Джульетту - об этом необычном проекте писала "РГ". Его название - "R#J", режиссер - дебютант Кэри Уильямс. На фестивале будут представлены режиссерские работы актрис Ребекки Холл ("Переход" (Passing) и Робин Райт ("Земля" (Land). Несколько новейших картин, снятых во времена пандемии о пандемии. Например, фильм "В земле" Бена Уитли. Или документальная картина "На одном дыхании" - известный кинорежиссер Нанфу Ван исследует происхождение и распространение COVID-19 из китайской провинции Ухань в США. Лента "Розовое облако" - о том, как нечто смертоносное и таинственное накрывает город, в котором находится, среди прочих, и влюбленная пара - главные герои истории. Параллели с пандемией - неизбежны.

Фото: kinopoisk.ru
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Также в программе - лента о девочке, пережившей Холокост - "Миша и волки". Англоязычный дебют японского кинорежиссера Сион Соно, автора "Клуба самоубийц" с Николасом Кейджем в главной роли - "Узники страны призраков". История афганского беженца - в ленте "Беги". Фильм "Цензор" - о человеке, который занимается цензурой в кино. Анимационное фэнтези, герои которого необычные существа - криптиды. Фильм о лесных пожарах "Приведите собственную бригаду", и кино о ревизии сновидений населения - "Клубничный особняк". Фильм "Мятежные сердца" - о прогрессивных монахинях в Голливуде. И это только малая часть того, чем команда Табиты Джексон делится с миром в онлайн-формате.

Обозреватель "РГ" попытается приобрести этот опыт - посмотреть новинки в Сети, не пересекая физически российскую и американскую границы, и расскажет на что, по ее мнению, лучше обратить внимание.

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