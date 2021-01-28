Генсек ООН рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины в ВОЗ

Российская вакцина от коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, добавив, что надеется на скорейшую сертификацию препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе (с пандемией коронавируса - прим. "РГ"). Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций", - цитирует генсека ТАСС.

"Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (российская вакцина - прим. "РГ") будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно", - заявил Гутерриш.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось в Генеральной Ассамблее ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить вакцину "Спутник V" для сотрудников организации.