Глава Минприроды рассказал об обновленной Стратегии развития лесного комплекса

Представляя документ, глава Минприроды подчеркнул, что необходимость в нем давно назрела, поскольку в лесном хозяйстве наблюдается кадровый дефицит, большой разрыв между площадями восстановленного леса и насаждениями, которые гибнут в пожарах, от болезней или срублены.

Для снижения количества нарушений разработан большой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование лесного надзора, прозрачность оборота древесины, устранение конфликта интересов в регионах. "Потому что сейчас на местах одни и те же люди управляют, контролируют и надзирают", - заметил Козлов. В Архангельской и Иркутской областях Рослесхоз проведет эксперимент по передаче надзорных функций на федеральный уровень.

Изменятся условия по лесовосстановлению. "Мы предлагаем не ограничивать их во времени и в местности, - сказал министр. - Сейчас тот, кто вырубил, должен компенсировать лес в течение года и в этом же регионе. Не учитываются климатические особенности региона. Продление сроков лесовосстановления до трех лет - это более обдуманный подход".

Важное значение сегодня приобретает внедрение цифровых технологий в отрасль. Лесники, рассказал глава Минприроды, до сих пор с бумажными планшетами ходят и карандашом штрихуют в нем. "Такие планшеты иногда съедают мыши, из-за чего меняются границы лесов в определенных регионах", - заметил Александр Козлов. Стратегией предусмотрено создание для отрасли информационной системы и перевод всех торгов в электронный вид.