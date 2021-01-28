Главные роли Василия Ланового

Народного артиста СССР Василия Ланового знала и любила вся страна. За его невероятный талант, неиссякаемую внутреннюю силу, бесконечную преданность делу свой жизни и исключительную честность перед зрителями.

Для него не существовало маленьких и проходных ролей. Он всегда выкладывался на все сто процентов, потому что не умел иначе. Говорят, таких больше не делают, он был такой один. "Да, грешно гневить Бога. Многое удалось сделать, судьба подарила мне встречи с крупными режиссерами и прекрасными партнерами. И роли выпадали интересные, разноплановые. Были и те, о которых я даже не мечтал…", - говорил Василий Семенович.

"РГ" вспоминает выдающиеся роли великого актера, которые вошли в историю кино и навсегда остались в миллионах людских сердец.

"Аттестат зрелости" и испытание славой

Дебют Ланового в кино сразу же принес ему всесоюзную известность. Татьяна Лукашевич пригласила начинающего актера, студента первого курса факультета журналистики МГУ на главную роль в своей картине "Аттестат зрелости", снятой по одноименной повести Лии Гераскиной. С ролью избалованного и эгоистичного старшеклассника Валентина Листовского Василий Лановой справился настолько блестяще, что решил круто изменить свою жизнь. Он оставил МГУ и поступил в Щукинского театральное училище.

Успех вскружил было голову молодому актеру, но его быстро вернул на землю учитель самодеятельности. Он позвал к себе летающего в облаках юношу и сказал: "Вася, я думал, ты умнее". Как потом вспоминал Лановой, после этих слов с него сошла вся спесь. Урок был усвоен, и с тех пор Василий Семенович гордился только реальными своими достижениями.

"Алые паруса" и главный романтик страны

Экранизация романтичной и одновременно глубокой повести Александра Грина вышла на экраны 7 июня 1961 года и сразу же выбилась в лидеры кинопроката. Если Ассоль режиссер Александр Птушко искал очень долго, пока художник-постановщик картины случайно не увидел на улице шестнадцатилетнюю Анастасию Вертинскую, то с актером на роль Артура Грея режиссер определился сразу. 26-летний Василий Лановой был так убедителен на кинопробах, что другие кандидаты даже не рассматривались. Так появился Артур Грей Ланового - идеальный романтический герой, честный, отважный, благородный и великодушный.

Василий Лановой потом полушутя рассказывал журналистам, что эту роль он получил исключительно благодаря своей внешности. Не может же герой-любовник быть маленьким, лысым и косолапым. Но у всего есть обратная сторона, даже у мужской красоты. "Она очень сузила круг ролей, которые мне первые годы давали. Даже в театре", - вспоминал о тех годах Лановой.

"Полосатый рейс" и эпизод, сделавший актеру карьеру

Когда режиссер Владимир Фетин предложил Василию Лановому эпизодическую роль человека на пляже, который произносит лишь несколько слов, актер категорически отказался. К тому времени Лановой сыграл уже много больших и сложных ролей, а тут всего лишь крохотный эпизод. На что мудрый Фетин ответил Лановому: "Что ты понимаешь! Иногда эпизод делает карьеру актеру…".

Режиссер оказался прав, и стильный пляжный отдыхающий, выразительно произносящий: "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках…" - вошел в историю.

"Анна Каренина" и предложение, от которого не отказываются

Лев Толстой был одним из самых любимых писателей Василия Ланового, поэтому, когда режиссеры приглашали актера в экранизации толстовских романов, он никогда не отказывался. В 1966 году на экраны выходит эпохальная экранизация "Войны и мира" Сергея Бондарчука, в которой Лановой блестяще исполнил роль франта и подлеца Анатолия Куракина, подарив своему персонажу особую глубину. А год спустя зрителям представляют еще одну экранизацию - "Анны Карениной". Главные роли Анны Карениной и Алексея Вронского, сыграли бывшие супруги - Татьяна Самойлова и Василий Лановой.

Эта роль, по словам Ланового, далась ему тяжело и "выпила много крови". Ему, обычному советскому мальчишке, было непросто сыграть представителя золотой элиты. "Это меня пугало, но было безумно интересно", - рассказывал о работе над ролью Василий Семенович.

Фильм Александра Зархи считается одной из лучших экранизаций романа Льва Толстого. В 1968 году кинокартину должны были показать в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, однако из-за студенческих забастовок премьера не состоялась.

"Офицеры" и тайна отважного человека

Главный фильм об офицерской дружбе, пронесенной через всю жизнь, верности, чести и любви к Родине "Офицеры" собрал у экранов более 53 миллиона зрителей. О таком успехе современным блокбастерам остается только мечтать.

Снять фильм предложил министр обороны СССР Андрей Гречко. Сценарий написал Борис Васильев, доработал Кирилл Раппорт. На роль Алексея Трофимова претендовали 42 кандидата, но в итоге режиссер Владимир Роговой все-таки утвердил Георгия Юматова, чью кандидатуру с самого начала предлагал Борис Васильев. Около полусотни актеров - а среди них Олег Ефремов, Валентин Гафт, Александр Белявский - претендовали на роль Ивана Вараввы. Но выбор пал на Ланового.

К удивлению многих, Василий Лановой согласился не сразу. "Мне, безусловно, он нравился, хотя трижды я от этой роли отказывался - не мог понять, какую же он несет на себе функцию, как его, собственно, играть. Он отважный, красивый, и всю жизнь влюблен в одну женщину, но ситуация сложилась так, что на взаимность рассчитывать не приходится", - вспоминал Лановой. А вот как он объяснял феноменальный успех "Офицеров": "Я думаю, секрет в том, что каждое поколение находит в нем свое. Детство, послевоенное время, зрелость. Потребность в романтизме, реализме - пожалуйста. Потребность в красоте, в любви - все есть. Там какая-то загадка есть, чудо какое-то".

"Три мушкетера" и ирония судьбы

Современную версию легендарного приключенческого романа Александра Дюма снял Сергей Жигунов, который выступил и режиссёром, и продюсером, и сценаристом. На роль кардинала Ришелье он пригласил Василия Ланового несмотря на то, что это было довольно сильным отступлением от оригинала, ведь в начале действия романа кардиналу было 40 лет.

"Мне хотелось возрастного кардинала, потому что я хотел убрать подозрения на взаимоотношения с королевой. А у меня так много любовных дополнительных линий возникло в сценарии, что еще одну он просто не выдерживал", - объяснял потом режиссер.

Со своей ролью Лановой справился, как всегда, блестяще и убедительно, показав настоящего государственника, которого больше всего волнует родная Франция. Правда, мечтал Василий Лановой о роли Д"Артаньяна, но судьба предложила ему Ришелье.

Прямая речь

Василий Лановой о самой значимой своей роли:

- Павел Корчагин - пример удивительной преданности Родине. Работа над этой ролью стала самым счастливым временем в моей актерской судьбе. Сближало меня с Павкой еще и то, что мы были с ним примерно одного возраста. Профессия актера - уникальная. Она влияет на душу и мировоззрение. Она сродни профессии учителя. Настоящий актер - голос своего времени.