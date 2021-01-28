Полузащитник сборной России Алексей Миранчук продолжает забивать за "Аталанту". Его гол в матче с "Лацио" (3:2) не просто принес бергамаскам победу, но и вывел их в полуфинал Кубка Италии.

В Италии шутят, что Алексей Миранчук больше забивает, чем выходит на поле. Фото: Getty Images

На Апеннинах уже шутят, что Миранчук больше забивает, чем играет. Если посмотреть на статистику россиянина, то она впечатляет: он выходил в стартовом составе в трех встречах и забил уже четыре мяча. Причем Алексею удалось отличиться во всех турнирах, в которых "черно-синие" принимают участие: в Лиге чемпионов, национальном первенстве и розыгрыше Кубка страны.

При этом главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пока не видит в Миранчуке игрока, выходящего на поле с первых минут. Скорее хавбек пока является неким джокером, который может за отведенное ему время забить или отдать голевой пас. И надо сказать, что пока такая тактика работает.

Придраться к Гасперини почти невозможно. Его методы дают результат: команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, идет в лидерах "серии А", а в последних 14 матчах во всех соревнованиях не потерпела ни одного поражения, победив при этом в девяти встречах.

Триумф в противостоянии с "Лацио" ценен еще и тем, что большую часть второй половины "Аталанта" провела в меньшинстве после удаления Хосе Паломино. Буквально спустя несколько минут Миранчук забил и почти сразу же был заменен на Дувана Сапату.

- Захватывающая игра. Мы допустили много ошибок и действовали не так хорошо, как могли бы. Однако самое главное - результат. Хотим пройти в Кубке как можно дальше, - отметил Гасперини.

К слову, уже в воскресенье "Аталанта" вновь встретится с "Лацио", но уже в чемпионате. На данный момент бергамаски идут пятыми в таблице с 36 очками, а римляне отстают на один балл и расположились на седьмой строчке.

Следующий соперник "Аталанты" в Кубке Италии определился накануне в паре "Наполи" - "Специя". Результат этого матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Вторую полуфинальную пару составили "Интер" и "Ювентус". Встречи пройдут 3 и 10 февраля.