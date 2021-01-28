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28.01.2021 15:43
Рубрика: Общество

Голикова назвала вредным введение "ковидных паспортов"

Текст: Татьяна Замахина
Вводить в российских регионах паспорта или другие документы для вакцинированных от коронавируса нецелесообразно и даже вредно. После прививок выдаются утвержденные Минздравом сертификаты, и этого достаточно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В соответствии с законом, единственным документом, который на сегодня выдается в РФ, является сертификат привитого гражданина, подчеркнула зампред камбина. Это, кстати, касается, всех прививок, а не только коронавирусных. Форма сертификата утверждена Минздравом, он выдается в прививочных пунктах и на едином портале госуслуг, напомнила Голикова.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, - обратила внимание она.

По словам Голиковой, введение иных документов, кроме сертификата, вызовет раздражение граждан. Они в таком случае воспринимают вакцинацию как принудительный процесс, пояснила вице-премьер. А это недопустимо, подчеркнула она.

Голикова также обратила внимание, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют вводить обязательные документы, доказывающие вакцинацию, для международных поездок.

Между тем ВОЗ, по ее словам, приступила к формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации, и первые рекомендации ожидаются в конце первого квартала этого года. Организация пригласила РФ к активному участию в этой работе, и Голикова заверила, что Россия откликнется.

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