Голикова: Вакцину "КовиВак" центра Чумакова зарегистрируют в середине февраля

К середине февраля Минздрав должен зарегистрировать третью российскую вакцину от коронавируса, ее производство может быть начато в конце марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента.

Она напомнила, что сейчас уже налажено масштабное производство вакцины "Спутник V", начат выпуск препарата "ЭпиВакКорона" - его масштабирование завершится к концу февраля.

"Направлена на регистрацию в министерство здравоохранения вакцина "КовиВак" центра Чумакова. Мы ожидаем регистрацию в середине февраля и первый выпуск - в конце марта", - сообщила Татьяна Голикова.

Всего же, по ее словам, в первом квартале 2021 года будет выпущено в общей сложности порядка 17 млн доз вакцин от коронавируса.