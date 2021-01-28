Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны

Темп распространения коронавируса значительно снизится к концу весны, об этом в интервью KP.RU рассказал инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, замедлить темпы распространения инфекции поможет массовая вакцинация населения.

"Уже с января в России ежемесячно выпускаются миллионы доз. Поэтому, я надеюсь, что к концу весны будет привита существенная часть взрослого населения, и это позволит эффективно повлиять на эпидемический процесс" - сказал он.

Как ранее рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, для создания коллективного иммунитета должно быть привито 60% населения, не считая детей и переболевших граждан: всего более 80 млн человек. В первом квартале 2021 года россиянам будут доступны 17 млн доз вакцины от коронавируса. Объемы ее производства будут расти.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.