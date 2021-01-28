Инфекционист Минздрава: Вакцинация защитит от новых штаммов коронавируса

Массовая вакцинация позволит справиться как с ранее известными вариантами коронавируса, так и с его новыми штаммами, заявил в интервью KP.RU главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

"Сегодня те варианты коронавируса, которые изучены, очень сходны по своей поверхностной структуре. А это означает, что все вакцины, которые были разработаны для профилактики COVID-19, по-прежнему остаются эффективными", - сказал он.

По словам инфекциониста, именно массовая вакцинация поможет остановить распространение вируса. Особенно важно делать прививки из-за высокой контагиозности новых штаммов: мутации привели к тому, что вирус стал еще заразнее.