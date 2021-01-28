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28.01.2021 09:15
Рубрика: В мире

Южнокорейцы отправили сестру Ким Чен Ына в разведку

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Несмотря на то, что по итогам прошедшего недавно в Пхеньяне 8-го съезда Трудовой партии Кореи младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон формально была понижена в должности, она всё равно продолжает оставаться очень влиятельной фигурой, пользуется доверием брата и высока вероятность, что возглавит специальный орган партии, который будет контролировать все спецслужбы КНДР. Об этом говорится в докладе, который издан южнокорейским Институтом государственной безопасности и стратегии, являющимся научно-исследовательским заведением при Национальной разведывательной службе Республики Корея.
Фото: JORGE SILVA / POOL / AFP Фото: JORGE SILVA / POOL / AFP
Фото: JORGE SILVA / POOL / AFP

Напомним, что с 5 по 12 января в Пхеньяне прошел 8-й съезд Трудовой партии Кореи. На нем помимо прочих решений были также проведены различные кадровые перестановки. Вопреки прогнозам южнокорейских экспертов и правительства, которые ожидали, что младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон будет повышена в должностях и станет де-факто вторым самым влиятельным лицом в государственной иерархии КНДР, она наоборот была понижена. Так, ее должность в партии была понижена с 1-го заместителя заведующего отделом до простого заместителя заведующего отделом, а вместо кандидата в члены Политбюро ЦК ТПК она стала обычным членом ЦК партии.

Фото: Paektusan Revolutionary Army / youtube.com
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В опубликованном 26 января южнокорейским Институтом государственной безопасности и стратегии докладе "Разведывательные органы эпохи Ким Чен Ына" авторы документа научные сотрудники Ким Иль Ги и Ким Хо Хын констатируют, что в последнее время при председателе Госсовета КНДР Ким Чен Ыне наблюдается процесс делегации полномочий от Кима его основным помощникам и приближенным лицам.

В этой связи авторы документа предполагают, что Административный отдел ЦК Трудовой партии Кореи будет расширен и начнет играть роль министерства госуправления и будет контролировать все спецслужбы Северной Кореи. Не исключается также, что в ЦК ТПК будет создан специальный отдельный орган, который будет контролировать все спецслужбы КНДР и координировать их усилия. На должность руководителя подобного "отдела всех северокорейских разведок" южнокорейские эксперты прочат Ким Ё Чжон. "Если подобный орган действительно будет создан, то, учитывая крайнюю важность такой структуры и особое доверие лидера к сестре, высока вероятность, что руководство этим органом поручат Ким Ё Чжон", - отмечается в докладе.

Эксперты из Сеула также прогнозируют, что в ближайшее время произойдут некоторые трансформации полномочий и влияния спецслужб КНДР. Предсказывается, что влияние Главного разведывательного управления при Госсовете КНДР несколько уменьшится в пользу спецслужб, контролируемых партией. Общий акцент деятельности будет смещен от военной тематики, на которой специализируется ГРУ КНДР, в пользу сбора информации невоенного характера. При этом прогнозируется, что ГРУ КНДР продолжит активно использовать свои возможности по сбору информации и проведения различных акций в Интернете при помощи подразделения хакеров, которые работают в Управлении научной разведки ГРУ КНДР.

Вместе с тем, необходимо отметить, что авторы доклада постоянно подчеркивают, что их оценки и прогнозы носят лишь вероятностный, предположительный характер. Ссылок на какие-либо объективные источники по основной сути высказанных заявлений не приводится.

В целом же южнокорейские эксперты отмечают, что Ким Ё Чжон несмотря на свое некоторое формальное понижение в должностях и постах продолжает оставаться крайне влиятельной фигурой и скорее всего контролирует политику КНДР в отношении Южной Кореи и США. Одним из подтверждений его влияния стало то, что во время проведения 8-го съезда партии через СМИ КНДР было распространено заявление, сделанное от ее имени, в котором она критикует действия военных и правительства Южной Кореи. В КНДР очень ограниченное количество официальных лиц помимо лично Ким Чен Ына могут делать самостоятельные заявления.

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