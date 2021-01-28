Как региональные бюджеты проходят испытание пандемией

Итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 г. показывают, что бюджетная система выдержала вызовы минувшего года. Финансовые результаты превзошли многие прогнозы, отдельные эксперты прогнозировали, что снижение налоговых и неналоговых доходов достигнет 1 трлн руб. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились на 10%, что на фоне инфляции (4,9% за 2020 год) означает реальный прирост доходов примерно на 5%. Такая динамика обычно не свойственна кризисным периодам.

Леонид Горнин: Несмотря на панде-мию, доходы регионов в реальном выражении выросли на 5% Фото: РИА Новости

Более половины регионов увеличили доходы

Тем не менее год был непростым. Уже во втором квартале началось сокращение собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, и по итогам пяти месяцев оно достигало 9%. Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период и частичное возвращение ограничительных мер, во второй половине года ситуация с доходами улучшалась, и по итогам года сокращение налоговых и неналоговых доходов составило всего 2%, при этом у 48 регионов отмечалась положительная динамика указанных доходов. Среди них - Чукотский АО, Магаданская, Амурская, Воронежская, Псковская, Тверская, Калининградская и Смоленская области.

Существенную роль в снижение внес налог на прибыль организаций, поступления которого сократились на 13% (-431 млрд руб.). Наибольшее его снижение отмечалось у регионов, в отраслевой структуре прибыли которых высокая доля нефтегазового сектора, а также добычи и переработки металлов, в то время как в регионах с диверсифицированной экономикой был отмечен прирост поступлений налога на прибыль (22 региона, среди которых Тамбовская, Воронежская, Амурская, Ленинградская и Тверская области). Увеличились поступления НДФЛ (на 8%, или на 297 млрд руб.) и акцизов (на 6%, или на 43 млрд руб.).

Помощь из федерального центра выросла в полтора раза

На фоне некоторого снижения собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2020 г. добиться увеличения общего объема доходов стало возможным благодаря проведению федеральным правительством в отношении регионов ярко выраженной контрциклической бюджетной политики, одним из инструментов которой стало предоставление финансовой помощи, объем которой в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 54% (+1,3 трлн руб.), составив 3,8 трлн руб., при этом нецелевая поддержка увеличилась на 41%. На реализацию национальных проектов направлено 815 млрд руб.

Общий объем дополнительной нецелевой финансовой помощи регионам составил 300 млрд руб., что превышает общий объем сокращения налоговых и неналоговых доходов регионов, составивший 194 млрд руб.

Другим инструментом антикризисной бюджетной политики в отношении регионов стало предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета. Так, в целях оказания финансовой помощи на выполнение всех социальных обязательств перед населением, обеспечения функционирования системы здравоохранения и иных важнейших сфер экономики Минфином России в декабре предоставлены бюджетные кредиты со сроком погашения не позднее 1 июля 2021 года в объеме 224 млрд руб. Указанные кредиты были доступны 75 регионам.

Расходы выросли на 15%

Правительственные меры позволили профинансировать социально-значимые обязательства регионов. Обеспечен, в том числе за счет федеральных средств, рост финансирования расходов регионов на 15%. Расходы на оплату труда возросли на 14%, расходы на капитальные вложения возросли на 10%.

Наибольший рост в структуре расходов регионов ожидаемо сложился по здравоохранению - на 72%, расходы на социальную политику возросли на 24%, на физическую культуру и спорт - на 13%, возросли и расходы на дорожное хозяйство - на 11%, национальную экономику - на 8%.

Объем остатков средств на счетах регионов сократился с начала 2020 года (на 27%, или 552 млрд руб.) и вместе с тем составил 1,5 трлн. руб., что создает резерв для финансирования расходов в текущем году.

Уменьшились объемы просроченной кредиторской задолженности на конец года на 19%, составив 21 млрд руб.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Игорь Зубков

С дефицитом бюджет свели в основном сырьевые регионы

В целом бюджеты регионов исполнены с дефицитом в 677 млрд руб., из которых 560 млрд руб., или 83% дефицита, пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в структуре доходов, а также на г. Москву, г. Санкт-Петербург и Московскую область. Большинство из этих регионов относятся к числу высокообеспеченных, для которых текущее сокращение доходов не стало критичным. При этом 56% дефицита профинансировано за счет остатков на счетах регионов, а 32% дефицита - за счет предоставленных из федерального бюджета бюджетных кредитов.

Долги увеличились, но их структура стала более здоровой…

По итогам 2020 года государственный долг субъектов Российской Федерации увеличился на 383 млрд руб., или на 18%, и достиг 2496 млрд руб. Размер долга муниципальных образований практически не изменился, поскольку основное бремя антикризисных мероприятий регионы взяли на себя.

Следует отметить, что более половины прироста долга регионов (56%) пришлось на практически бесплатные бюджетные кредиты из федерального бюджета. Задолженность перед кредитными организациями за год даже несколько сократилась (на 5,6 млрд руб.), а рост рыночной задолженности пришелся на размещаемые регионами облигации, показывающие доверие кредиторов к региональной власти и позволяющие привлекать финансовые ресурсы на больший срок при меньших расходах на обслуживание долга. Таким образом, несмотря на общий рост государственного долга регионов, его структура улучшилась.

…а долговая нагрузка осталась далека от максимумов

Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 января 2021 года составил 27,3%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Таким образом, долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года.

На что могут рассчитывать регионы

Предпринимаются также меры и по обеспечению устойчивого финансового положения регионов в 2021 г. Так, в целях ускорения доведения в региональные бюджеты целевых трансфертов обеспечено их распределение до начала года законом о бюджете или актами правительства Российской Федерации. Всего в 2021 году федеральным бюджетом предусмотрено предоставление 220 целевых межбюджетных трансфертов, из которых парламентом распределены 95%, в том числе все субсидии и субвенции.

По всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам (за исключением отдельных установленных случаев) до начала года заключены соглашения на 1,4 трлн руб.

Также на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов, а исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов.

Таким образом, в 2020 г. контрциклическая бюджетная политика Федерации в отношении регионов позволила не только сдержать падение собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, но и обеспечить рост их реального объема. В свою очередь это дало субъектам возможность не только выполнить все социальные обязательства, но и активно участвовать в реализации антикризисных мероприятий по поддержке экономики, населения, а также ускоренного развития системы здравоохранения, сохраняя безопасный уровень государственного долга в целом по бюджетной системе.