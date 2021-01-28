Распоряжение главы Республики Карелия от 27 января 2021 года № 25-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003) следующие изменения:

1) в пункте 7.51:

абзац второй, третий признать утратившими силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"разрешить посещение мест приобретения продовольственных товаров (а также мест, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров) только с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов.";

абзац пятый признать утратившим силу;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

"Запрещается остальным категориям граждан в установленное для лиц старше 65 лет время посещение мест приобретения продовольственных товаров (а также мест, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров), за исключением работников организаций социального обслуживания (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), предоставляющих населению услуги социального обслуживания на дому, при предъявлении ими документа, удостоверяющего полномочия работника организации социального обслуживания, и иных лиц, предъявивших удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение либо справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии, в случае наличия в организациях (у индивидуальных предпринимателей), реализующих продовольственные товары (а также одновременно реализующие продовольственные и непродовольственные товары), системы скидок для указанных категорий физических лиц, действующих в период времени, установленный для посещения лицами старше 65 лет.

Организациям, реализующим продовольственные товары (а также одновременно реализующим продовольственные и непродовольственные товары), за исключением организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность дистанционным способом, в том числе с условием доставки, выезда, через автоматы, терминалы самообслуживания или выдачи товаров, без контакта персонала с потребителями товаров, в определенное для посещения лицами старше 65 лет время запретить реализацию товаров иным лицам, а также запретить реализацию товаров лицам старше 65 лет в иное время, отличное от установленного для них настоящим пунктом.";

в абзаце восьмом слова "товары, работы, услуги" заменить словами "продовольственные товары (а также одновременно реализующим продовольственные и непродовольственные товары)";

абзац девятый признать утратившим силу;

в абзаце двенадцатом слова "товаров, работ и услуг" заменить словами "продовольственных товаров (а также мест, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров)";

2) подпункт 3 пункта 11.2 признать утратившим силу;

3) в пункте 11.24:

абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;

в абзаце шестом слова "не более 15 обучающихся" исключить;

4) пункт 11.25 изложить в следующей редакции:

"11.25. Организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

организовать образовательный процесс с учетом площади учебного помещения и с соблюдением между участниками образовательного процесса социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе посредством нанесения в помещениях для групповых занятий специальной разметки на сцене, в хореографическом зале, хоровом классе, методом расстановки стульев и столов, спортивного, учебного или иного оборудования, зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой или расстановки учащихся в учебном помещении в зависимости от темы занятия, а также закрытия части кабинок для переодевания;

установить стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно- косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке), в том числе при входе в помещения для занятий физической культурой, спортом, хореографией, а также в санитарных узлах;

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок и очков (медицинских или защитных) или лицевых защитных экранов) педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом образовательной организации;

обеспечить проведение сквозного проветривания учебных помещений, уборку помещений и обработку мебели, оборудования и инвентаря, музыкальных инструментов с применением дезинфицирующих средств.";

5) в пункте 11.28:

подпункт 1 признать утратившим силу;

абзацы второй - седьмой подпункта 2 признать утратившими силу;

6) пункт 11.29 признать утратившим силу;

7) в подпункте 2 пункта 11.10:

в абзаце двенадцатом:

слова "с 23:00 до 06:00 часов" заменить словами "с 00:00 до 06:00 часов";

слова "Данный запрет не распространяется на объекты общественного питания, расположенные в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, с 06:00 часов 31 декабря 2020 года до 23:00 часов 1 января 2021 года в целях обслуживания постояльцев, проживающих в них." исключить;

в абзаце тринадцатом слова "Данный запрет не распространяется на деятельность артистов, ведущих, организованную в объектах общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, с 06:00 часов 31 декабря 2020 года до 23:00 часов 1 января 2021 года, при условии соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) при общении с посетителями." исключить;

8) пункт 11.24 изложить в следующей редакции:

"11.24. Организациям (индивидуальным предпринимателям):

1) являющимся государственными и муниципальными библиотеками Республики Карелия, при обслуживании посетителей обеспечить соблюдение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в библиотеках, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 июня 2020 года.

Работу кружков и клубных формирований, в которых занимаются лица старше 65 лет, организовать с применением дистанционного формата работы;

2) являющимся музеями, обслуживание осуществлять при условии соблюдения посетителями социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок).

При осуществлении музеями деятельности по посещению физическими лицами в случае оказания услуг обучающимся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций по групповой заявке такие группы должны быть сформированы из обучающихся одной группы (класса);

3) при проведении театрально-концертных мероприятий обеспечить соблюдение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года.

Проведение театрально-концертных мероприятий должно осуществляться при условиях использования посетителями средств индивидуальной защиты (масок), разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих посетителей (разделения потоков посетителей), при этом не превышая 50 процентов наполняемости залов от максимально возможной при проведении концертных мероприятий (за исключением филармонических концертов). При проведении театрально-концертных мероприятий с численностью 50 человек и более вход/выход посетителей должен осуществляться поэтапно, во избежание скопления очереди, с соблюдением принципа социального дистанцирования 1,5 метра.

При проведении театрально-концертных мероприятий не допускается реализация продуктов питания.

В случае нарушения посетителем (зрителем) требований, установленных настоящим распоряжением, Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, проведение театрально- концертных мероприятий должно быть приостановлено до устранения нарушения;

4) являющимся организациями, учреждениями клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры), учреждениями досуга, домами (центрами) народного творчества, обслуживание посетителей в части предоставления услуг осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдением социального дистанцирования.

Работу кружков и клубных формирований, в которых занимаются лица старше 65 лет, организовать с применением дистанционного формата работы;

5) осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов, обеспечить соблюдение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года.

Демонстрация кинофильмов должна осуществляться при условиях использования посетителями средств индивидуальной защиты (масок), разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих посетителей (разделения потоков посетителей), при этом не превышая 50 процентов наполняемости залов от максимально возможной.

В случае нарушения посетителем (зрителем) требований, установленных настоящим распоряжением, Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, демонстрация кинофильма должна быть приостановлена до устранения нарушения;

6) являющимся государственными и муниципальными архивами Республики Карелия, при обслуживании посетителей обеспечить соблюдение Рекомендаций по организации работы читальных залов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2020 года;

7) осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов, театрам и концертным организациям еженедельно, по пятницам, направлять в Министерство культуры Республики Карелия информацию о количестве состоявшихся за прошедшую неделю сеансов и концертов, присутствовавших на них посетителей с указанием вместимости зала (с разбивкой по дням).";

9) абзац второй подпункта 1 пункта 11.27 изложить в следующей редакции:

"деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность в области спорта прочую для групп не более 30 человек, за исключением возрастной группы старше 65 лет, деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в группах не более 30 человек; деятельность плавательных бассейнов с количеством занимающихся не более 8 человек на одну дорожку; деятельность по организации и проведению на открытом воздухе физкультурных и спортивных мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия и календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), при проведении мероприятий в закрытых помещениях - с количеством участников не более 50 человек. Указанные виды деятельности осуществлять при условии обеспечения выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года, использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов, разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих участников, зрителей (при наличии) и обслуживающего персонала, при этом размещение зрителей разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 м), количество зрителей не должно превышать 25 процентов от общей численности мест, предназначенных для их размещения;".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 2 - 6 пункта 1, которые вступают в силу с 1 февраля 2021 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







