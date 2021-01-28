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28.01.2021 02:49
Рубрика: Культура

Киркоров: Мы едем покорять "Евровидение-2021"

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021". Об этом артист написал в Instagram.

Фото: Little Big/ youtube.com
Определена судьба "Евровидения-2021"

"Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы, - цитирует артиста РИА Новости. - Да! Теперь официально".

Киркоров выразил уверенность, что им удастся удивить публику и добавил, что новая песня уже на подходе. "Евровидение-2021" должно пройти в Роттердаме с 18 по 22 мая. Однако все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Рассматриваются разные форматы проведения конкурса, в том числе и такой, что каждый участник будет вступать удаленно из своей страны.

Ранее о своей готовности поехать на песенный конкурс "Евровидение" сообщил рэпер Моргенштерн. Об этом он написал на своей странице в Instagram, правда не уточнил, есть ли у него песня для выступления.

Культура Музыка Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Пандемия коронавируса COVID-19

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