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28.01.2021 16:33

Компания "Эвалар" передала партию антисептиков домам престарелых в СибФО

50 000 антисептиков для рук передала компания "Эвалар" домам престарелых, расположенным в Сибирском Федеральном округе. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом "Старость в радость", который помогает пожилым людям и людям с инвалидностью.
Фото: Фото представлено ЗАО "Эвалар" Фото: Фото представлено ЗАО "Эвалар"
Фото: Фото представлено ЗАО "Эвалар"

Партию антисептиков доставляли несколько дней по адресам социальных учреждений, расположенных в городах Сибирского Федерального округа: Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Красноярске и Томске. Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда "Старость в радость", отметила, что в актуальной эпидемиологической обстановке средства индивидуальной защиты стали предметом первой необходимости для лиц старшего возраста и тех, кто работает с ними: "В разгар эпидемии волонтеры и сотрудники фонда делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы наши подопечные не заболели. Пожилые люди с ослабленным иммунитетом и множеством болячек, присущих их возрасту, - к сожалению, идеальная мишень для коронавируса. Мы рады, что есть неравнодушные люди и компании, помогающие фонду. Передача 50 000 антисептиков в дома-интернаты, расположенные в Сибири, - это неоценимая помощь. Благодаря этой поддержке и персонал, и подопечные будут чувствовать себя намного более защищенными на карантине".

Исполнительный директор компании "Эвалар" Владимир Хлунов подчеркнул, что фармпроизводитель стремится сделать все от него зависящее для поддержания социального благополучия в регионе своего присутствия: "Мы высоко ценим работу Фонда "Старость в радость", который помогает в это трудное время наиболее уязвимым членам общества - старикам. Поэтому мы, как социально ответственная компания, не могли остаться в стороне и приняли решение о передаче домам престарелых партии антисептиков. Надеемся, что нетоксичные антисептики на основе этилового спирта помогут сохранить хрупкое здоровье пожилых людей".

Компания "Эвалар" еще в конце марта одной из первых в стране переоборудовала свои линии для выпуска антисептиков. Антисептик "ОРВИС" на основе этилового спирта выпускается на линии для производства косметической продукции. Мощности компании позволяют производить до 30 тысяч флаконов в сутки. Еще в весеннюю волну пандемии первые партии антисептика компания безвозмездно передала в органы социальной защиты Алтайского края и Москвы для распространения среди населения и волонтеров.

"Эвалар" - одна из крупнейших в России фармацевтических компаний, входящая в ТОП-6 отечественных фармпроизводителей. Абсолютный национальный лидер по объему выпуска БАД. В ассортиментном портфеле компании более 300 наименований лекарственных препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска. В 2021 году компания отметит 30-летний юбилей. "Эвалар" - первая в России фармкомпания, реализовавшая принцип полного цикла производства - от выращивания растительного сырья до упаковки готовой продукции. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира. Продукция производителя представлена в крупнейших мировых ритейлерах: Alibaba и Amazon.

Благотворительный фонд "Старость в радость" вырос из одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было улучшение жизни пожилых людей в интернатах и уменьшение эмоционального вакуума, в котором оказываются пожилые люди после попадания в интернат. Сейчас фонд сотрудничает более чем с 300 интернатами в 50 регионах. В каждом из них одновременно проживают от 20 до 600 человек. В последние годы фонд помогает открывать патронажные службы для организации помощи на дому. Миссия фонда: объединить ресурсы общества и государства для улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов.

Пресс-релиз предоставлен ЗАО "Эвалар"

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