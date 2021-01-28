Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии

Рынок офисной печати без сомнений продолжает уверенно себя чувствовать на протяжении последних десятилетий, однако, чтобы принтеры печатали, необходимы расходные материалы. И вот здесь уже вести учет продажам сложнее: сказывается влияние обширного сегмента контрафактных картриджей в сборе, а также тонера и чернил для перезаправки. Заказчики могут даже не подозревать, что приобретают подделку. Последствия же таких неудачных закупок могут быть самыми разными, от выхода из строя принтеров и МФУ до проблем с информационной безопасностью предприятия. О том, как отличить поддельный картридж от оригинала, и чем оригинальные расходники выгоднее "совместимых", рассказывает генеральный директор HP Inc. в России Павел Анохин.

В непростые времена бизнес стремится урезать непрофильные расходы, в том числе на картриджи. Чем может обернуться для заказчика такая "экономия"?

П.А.: Для начала я хотел бы четко отделить клоны от откровенных подделок. Мы в HP не называем картриджи сторонних производителей, предназначенные для наших принтеров и МФУ, "совместимыми", - мы говорим о них как о "клонах". То, что они якобы совместимы с нашей техникой, - это декларативное заявление легальных с юридической точки зрения компаний, которые их предлагают. Ни о какой подделке здесь речи не идет. Но весь рынок так называемой "совместимой" расходки фактически представляет собой продукцию двух китайских оптовых производителей, упакованную в различающиеся лишь полиграфией коробки.

При этом ни один китайский производитель не готов обеспечивать соответствие тем жестким требованиям к качеству и безопасности продукта, которые предъявляет оригинальный вендор к своим картриджам. Речь даже не о тонере, а скорее о конструктивных компонентах корпуса картриджа. Его механическая прочность чаще всего ниже, чем у оригинала, как и температурная стойкость. При разогреве внутри работающего принтера дешевый пластик нередко выделяет фенолы (и не только), что отнюдь не позитивно влияет на воздух в офисе. Все картриджи HP сертифицированы по стандартам ROHS, - тогда как клоны в большинстве своем ему не соответствуют. Вернемся к проблеме термостойкости: картридж-клон может деформироваться от нагревания - и в итоге с высокой вероятностью выведет принтер из строя.

Ну и актуальный в свете повышенного внимания к экологии в современном обществе вопрос утилизации. Любой официальный продукт готов к максимально полной переработке без ущерба для окружающей среды, тогда как подавляющее большинство клонированных картриджей сделаны из настолько низкокачественного пластика, что подлежат только уничтожению - причем с особой аккуратностью, как токсичные отходы.

Согласитесь, что это сложно назвать экологически ответственным подходом. У НР есть глобальная программа Planet Partner, направленная именно на то, чтобы утилизировать продукт, который мы производим в полном соответствии с существующими экологическими нормами. В России она также работала до смены природоохранного законодательства, когда была введена новая классификации отходов, что потребовало адаптировать к нему все связанные со сбором и утилизацией отходов процедуры - и Planet Partner в России приостановила работу. Сейчас мы ее возобновляем: лазерные картриджи уже удалось внести в классификатор, теперь занимаемся струйными. После чего на основании этой сертификации можно будет уже получать паспорта отходов.

Как удостовериться, что приобретаемые картриджи - оригинальные? Какие средства НР предоставляет в распоряжение заказчиков, желающих проверить подлинность расходных материалов?

П.А.: На нашем сайте есть полная и самая актуальная информация - целый раздел "Борьба с подделками". Добросовестный заказчик может уточнить, каким образом проверить на подлинность голограмму, QR-код, защитную наклейку, даты/коды на упаковке и картридже и иные отличительные особенности наших продуктов.

В случае крупной партии подозрительных картриджей заказчик всегда может заполнить на том же сайте особую форму и вызвать специалиста НР для проведения экспертной проверки. Для небольших объемов и для заказчиков из Москвы и Московской области у нас есть пункт приема картриджей, где можно сдать один или несколько картриджей на ответственное хранение с последующей экспертизой и подготовкой официального отчета.

Мы неустанно напоминаем нашим заказчикам, что компания НР как ответственный вендор имеет определенные критерии выбора партнеров, и потому наша рекомендация - производить закупки и техники, и расходных материалов НР только у наших авторизованных партнеров. Список их всегда доступен на нашем сайте.

Если судить по отчетам аналитических агентств, объемы продаж поддельных расходных материалов в России невелики, считанные единицы процентов, - рынок делят между собой оригинальные и "совместимые" картриджи. Выходит, контрафакт - не такая уже острая проблема сегодня?

П.А.: Не совсем так. Надо понимать каким образом аналитические агентства измеряют рынок. IDC считает то, что проходит через таможню. Вряд ли стоит удивляться тому, что поток контейнеров с пометкой "контрафактные картриджи" в сопроводительных документах через границу пренебрежимо мал. GfK ведет учет данным, которые передают ему, в основном, партнеры, имеющие дело с конечными потребителями, а все остальное - аппроксимирует. В то же время понятно, что основной канал продаж поддельной расходки - именно корпоративный, и что по объемам проводимые в нем сделки довольно серьезны. Подчеркну: с "совместимыми" расходными материалами мы не конкурируем: если заказчик изначально ориентируется на них, значит, оригинальные картриджи он заведомо исключил из рассмотрения и принял на себя все сопутствующие риски. Клон как имитация не может быть дешевле оригинала: в его цену не включены расходы на НИОКР, не учтена инженерная специфика принтера, в котором предполагается его использовать, и т. п. Но когда объявляется конкурс на оригинальные расходники, это значит, что заказчик намерен купить именно их.

И вот если на такой конкурс заявляется компания с поддельными картриджами, начинаются проблемы. В особенности, когда речь идет о госзакупках. Госзакупки достаточно сильно лимитированы в плане критериев выбора поставщика: правило наименьшей цены непреложно. И если заказчик своевременно не обратится к нам за проведением экспертизы, подделку он рискует обнаружить лишь в тот момент, когда его принтеры уже начали выходить из строя, а победитель конкурса, которому ушли государственные средства - какой-нибудь ИП "Василек" - уже вычеркнут из реестра юрлиц.

Провести проверку возможно лишь после получения хотя бы первой партии товара, когда деньги уже уплачены. Если подделка будет выявлена, заказчик понесет убытки. Как в этом случае действовать добросовестному заказчику?

П.А.: Мы помогаем заказчикам подготовить обращение в органы, и в качестве третьей стороны оказать помощь своими экспертами, юристами. Кроме того, в рамках официальной программы по борьбе c поддельной продукцией HP Anti-Counterfeit and Fraud (ACF) у нас предусмотрена активность по предотвращению противоправных действий в отношении нашей продукции. Мы анализируем информацию, собранную по итогам проверок картриджей, и помогаем выявлять недобросовестных поставщиков.

Совместимый лазерный тонер производится механическим способом, тогда как современный оригинальный представляет собой химически выращенные микрочастицы. В то же время любые чернила для струйных принтеров - фактически раствор красящего вещества. Значит ли это, что расходные материалы для струйных принтеров проще делать близкими по свойствам к оригинальным, чем для лазерных?

П.А.: Не совсем корректно утверждать, будто чернила проще тонера. Лазерный тонер, даже химически выращенный, все-таки более прост: это, по сути, парафин и сажа плюс некоторые пластификаторы. Чернила же для термоструйной печати, которая реализована в струйных принтерах НР, имеют куда более сложный состав. Туда входят антиокислители и коагулянты (предотвращают образование накипи на краях дюзы). Чернила обязаны оставаться жидкими, не густеть при изменении внешней влажности и температуры, - значит, нужны соответствующие пластификаторы. В чернилах не должен заводиться грибок и прочая живность, даже в тропиках, - требуются соответствующие химические агенты. Плюс к тому, внутри этого "коктейля" необходимо отсутствие химических реакций, а не имеющие отношения к цвету его компоненты не должны воздействовать на красители. Вот почему химическая композиция чернил гораздо сложнее, чем лазерного тонера.

Более того, технология формирования цвета при струйной печати отличается от лазерной. При лазерной печати нужный оттенок формируют размещаемые одна рядом с другой крохотные точки базовых цветов. В случае же струйной применяется так называемая субтрактивная технология с наложением пятен базовых цветов различного размера одно на другое, не допуская их смешивания, - это очень важно. Если циановая капля упадет на желтую на листе бумаги, и они сольются, получится невнятный бурый оттенок. Если же произойдет ровное наложение, два этих базовых цвета в сочетании дадут чистый зеленый.

И это, собственно, главная причина, по которой рынок клонов и тем более подделок для струйной печати существенно меньше. Если лазерные принтеры чаще всего используют в монохромном режиме, и там качество неоригинального картриджа хотя бы на первых порах может казаться пользователю удовлетворительным, то струйный агрегат покупают ради цветной печати - и сразу же замечают, когда что-то идет не так. А оно непременно пойдет не так, если использовать чернила, изготовленные не по оригинальной технологии.

Какой ущерб наносят самой конструкции принтера контрафактные тонер и чернила? Какими расходами сиюминутная экономия на расходных материалах оборачивается для заказчика?

П.А.: Для струйных технологий самая большая беда - это либо засыхание, либо вытекание чернил, вязкость которых в условиях реальной эксплуатации не соответствует предписанному для данного принтера диапазону. Для лазерной печати, как ни странно, "протечка" тонера - тоже актуальная проблема. Дело в том, что тонер в бункере не запечатан герметично: есть вал переноса, есть зазор между ним и краем бункера. В зазоре размещена магнитная пластина, причем заряд на ней ровно такой, чтобы вал переноса мог вытащить налипший на него тонер, а остающийся пока нейтральным оставался внутри бункера. Если физико-химические параметры тонера не соответствуют спецификациям принтера - если он изготовлен механическим способом, и частички его неоднородны по размеру, - часть их будет преодолевать магнитную пластину и высыпаться наружу. Если приклеить скотчем на выходную вентиляционную решетку офисного принтера обычный косметический ватный диск, через несколько часов работы с оригинальным тонером этот диск останется чистым, а с неоригинальным - покроется черными точками.

Как производится переработка отслуживших картриджей и тонера? Куда обращаться заказчику для сдачи использованных расходных материалов на переработку?

П.А.: Для части наших крупных партнеров в Москве и Санкт-Петербурге уже действует пилотный проект, в рамках которого мы собираем картриджи (пока только лазерные) и утилизируем их. Когда цикл включения картриджей НР в классификатор отходов будет завершен, мы расширим эту программу и территориально, и на менее крупных заказчиков - возможно, вплоть до частных пользователей. Тема бережного отношения к природе сегодня как никогда актуальна, и, поскольку, прекращать печатать документы в обозримой перспективе человечество явно не намеревается, - нужно сделать эту отрасль как можно более безопасной для окружающей среды.