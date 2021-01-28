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28.01.2021 17:05
Рубрика: Власть

Косачев: Расчеты в долларах и евро приводят к потерям внутри ЕАЭС

Текст: Галина Мисливская

Расчеты в долларах и евро невыгодны бизнесу и бюджетам стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: РИА Новости
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"Дело в том, что расчеты с использованием доллара и евро между участниками союза приводят к очевидным потерям - как для бизнеса так и для бюджетов соответствующих стран", - сказал он в четверг на "круглом столе", посвященном обеспечению финансово-экономического суверенитета и защиты системы денежного обращения в ЕАЭС. Причиной тому - волатильность валютных курсов и манипулирование котировками валют, считает Косачев.

По мнению сенатора, чтобы избегать таких потерь, нужно "либо договариваться об осуществлении расчетов в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной, но тоже национальной валюты". "Это тема для обсуждения", - считает сенатор.

В российском МИДе согласны с такой постановкой вопроса. По словам мнению МИД РФ Александра Панкина, "надо будет в рамках перезагрузки или следующей стадии интеграции, когда все партнеры будут к этому готовы и согласны, задуматься о какой-то общей валюте". "Это может быть одна из национальных, это может быть виртуальная, расчетная, может, к этому времени будут уже другие типы валют, подходящих для такого рода вещей", - добавил дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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