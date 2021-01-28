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28.01.2021 16:37
Рубрика: Экономика

Котяков: На восстановление занятости предусмотрен 21 млрд рублей

Текст: Елена Манукиян

Почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости. Об этом в четверг, 28 января заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Фото: iStock
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"В целом по всем субъектам в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей", - сказал он на совещании у президента с членами правительства.

По словам министра, сегодня в каждом регионе принята индивидуальная адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики, составлен портрет безработного. "Мы четко понимаем особенности каждого регионального рынка труда. Видим детальный срез структуры безработицы: это количество выпускников, молодых специалистов, людей без образования", - говорит Котяков.

Он также подчеркнул, что до конца года планируется трудоустроить как минимум миллион безработных россиян.

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