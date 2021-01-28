Постановление губернатора Курганской области от 28 января 2021 года № 5 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 12 октября 2020 года по 11 февраля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

посещения судов, органов прокуратуры, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, в том числе по их повестке (требованию);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

В соответствии с пунктом 2 1 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше следующие периоды режима самоизоляции в соответствии с положениями абзацев первого-пятого настоящего пункта:

с 12 октября 2020 года по 25 октября 2020 года включительно;

с 26 октября 2020 года по 2 ноября 2020 включительно;

с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 включительно;

с 17 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 включительно;

с 1 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 включительно;

с 15 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 включительно;

с 29 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 включительно;

с 1 января 2021 года по 14 января 2021 года включительно;

с 15 января 2021 года по 28 января 2021 года включительно;

с 29 января 2021 года по 11 февраля 2021 года включительно.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области.";

2) пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи следования несовершеннолетнего:

в медицинскую организацию (из медицинской организации);

в образовательную организацию (из образовательной организации), деятельность которой осуществляется в очном формате и в которой обучается несовершеннолетний;

к месту (от места) проведения занятия в детском кружке, секции (включая спортивную), студии;

к месту (от места) работы, за исключением несовершеннолетних, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







