Курс доллара превысил 76 рублей впервые с декабря

Курс доллара на торгах утром в четверг превысил 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с 1 декабря.

По состоянию на 10.30 мск, доллар на максимуме достигал отметки 76,32 рубля, курс евро - 92,24 рубля (евро превысил 92 рубля впервые с 5 января).

Цены на нефть в четверг утром снижались примерно на 1% - мартовские фьючерсы на баррель нефти марки Brent торговались возле 55 долларов.

"По нашим оценкам, в условиях сохранения внешних рисков на сдержанном уровне и ценовой конъюнктуры в нефти вблизи текущих значений курс рубля к доллару в ближайшие недели может формироваться в переделах 73-77 рублей, к евро - 89-92,5 рубля", - говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.