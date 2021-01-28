Чемпион мира по легкой атлетике барьерист Сергей Шубенков прокомментировал появившиеся новости о том, что его уличили в употреблении запрещенных препаратов.

Сергей Шубенков всегда честен перед самим собой и многочисленными поклонниками "королевы спорта". Фото: РИА Новости

Вначале на одном из порталов появилась информация со ссылкой на неназванный источник: в организме атлета обнаружен фуросемид, относящийся к запрещенным препаратам.

Позже информация была опровергнута Athletics Integrity Unit, где заявили, что Шубенков, конечно же, ни в какой список отстраненных атлетов не входит. "Все отстраненные атлеты опубликованы на нашем сайте", - сообщили ТАСС в AIU.

Вчера уже сам Шубенков в соцсети категорически опроверг факт обнаружения у него допинга: "Воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал "запрещенку" для подготовки, никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и его обнаружили в пробе - наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает... проехали..."

Шубенков также отметил, что письмо от AIU он действительно получил, однако оно совсем не об этом: "Раскрывать детали конфиденциального письма пока не могу из юридических соображений. Обращу внимание на то, что не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто "новостям" не поверил".

Земляки Сергея тоже не верят в допинговую вину. Хотя "новость" стала самой обсуждаемой в его родном Барнауле. Корреспондент "РГ" еще до опровержения лживого вброса узнал мнения земляков, хорошо известных в спортивном мире.

Наставник Шубенкова, заслуженный тренер России Сергей Клевцов: "Считаю это клеветой, и тот, кто допустил вброс информации в СМИ, должен нести ответственность".

Была лаконичной Наталья Шубенкова, мать атлета, известная в прошлом многоборка: "Все неправда. Не могу давать пока каких-то комментариев, поскольку являюсь официальным лицом - членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. У нас сейчас как раз должна начаться еженедельная видеоконференция президиума. Вопрос о сыне в повестке не значится".

О поддержке Шубенкова заявил через "РГ" региональный министр спорта Алексей Перфильев: "Информация про следы фуросемида в тесте - бред. Фуросемид, как и мельдоний, давно уже не "ноу-хау" медицины. Уверен, что Шубенков на 100 процентов чист, а это провокации в его адрес.

Коллега Сергея Клевцова заслуженный тренер России Сергей Мануйлов, работающий в сборной как с ведущими легкоатлетами, так и с параолимпийцами, тоже говорил о "подставе": "Чтобы Шубенков принимал допинг? Абсолютный бред! Зачем ему это?! Я полностью на стороне Сережи и его тренера. До недавнего времени было 3800 запрещенных препаратов, сейчас уже больше четырех тысяч. Представьте себе: даже "Компливит" попал в этот список! Информацию раздули непорядочные люди".

Солидарность с земляком выразил в беседе с "РГ" Сергей Каменский, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе: "Не верю, что Шубенков способен принимать допинг. Надо обойтись без лишних нервов".

По нашей информации, Сергей Шубенков полностью уверен в своей невиновности. В этом же уверены и многие его земляки. Логика тех, с кем пообщался корреспондент "РГ", следующая: принимать специально такой "древний" препарат, как фуросемид, - бессмысленно. К тому же Шубенков традиционно пропускает зимний соревновательный сезон.

Кстати, сегодня в Барнаул с рабочим визитом прибывает министр спорта Олег Матыцин. В некоторых СМИ появилась информация, что министр срочно летит решать "вопрос по Шубенкову". Но это не так - о поездке руководителя было известно давно. Ее цель - инспекция Барнаульского гребного канала. На нем в третьей декаде мая должен пройти этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.