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28.01.2021 22:10
Рубрика: Культура

Корабли в бутылке

Брайан Ино издал свою музыку для кино
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Обладатель премий Grammy, продюсер групп U2, Coldplay и Ultravox, создатель электронного стиля эмбиент Брайан Ино - музыкант уникальный. В том числе и тем, что в 70-е годы он покинул успешную группу Roxy Music, зато сотрудничал с русскими командами "Звуки Му" и "Популярная механика" Сергея Курехина. Любопытно, что творчество Брайана Ино знают все, даже о том не подозревая: именно он придумал мелодию, которую мы слышим, включая компьютер. Да и в новом альбоме с его лучшими композициями для кино не покидает ощущение, что мы это уже слышали.

Диск Film Music 1976-2000, создавался необычно. Ведь иногда Брайан Ино сочинял дорожки для несуществующих фильмов. А чаще режиссеры обращались к нему с просьбой написать саундтрек - сначала Дерек Джармен использовал его атмосферные звучания в своих ранних фильмах, потом его мрачноватые музыкальные реплики попали в детективный сериал Top Boy. Есть в альбоме и песни изблокбастеров Heat и Trainspotting. Попали на диск и поп-арт хиты, в частности, чувственный трек Under из фильма Cool World, или медитативный шлягер You Don t Miss Your Water из фильма Married to the Mob 1988 года.

Фото: Группа КИНО/youtube.com
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Но главные события альбома - трек "Корабль в бутылке" с мелодией мощной и невесомой для фильма "Прекрасные кости". И драматичная "Тема пророчества" для "Дюны" Дэвида Линча. Есть и эксперимент - соединить электронику и эмбиент уже и с музыкой кантри.

Да и в целом этот альбом собран как увлекательный пазл. В нем много самой разной музыки, контрапунктов, идей, эмоций, недосказанностей. Поэтому Film Music 1976-2000 - еще и воодушевляющее пособие для людей, которые не боятся экспериментов.

Культура Музыка Рок Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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