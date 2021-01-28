Диск Film Music 1976-2000, создавался необычно. Ведь иногда Брайан Ино сочинял дорожки для несуществующих фильмов. А чаще режиссеры обращались к нему с просьбой написать саундтрек - сначала Дерек Джармен использовал его атмосферные звучания в своих ранних фильмах, потом его мрачноватые музыкальные реплики попали в детективный сериал Top Boy. Есть в альбоме и песни изблокбастеров Heat и Trainspotting. Попали на диск и поп-арт хиты, в частности, чувственный трек Under из фильма Cool World, или медитативный шлягер You Don t Miss Your Water из фильма Married to the Mob 1988 года.
Но главные события альбома - трек "Корабль в бутылке" с мелодией мощной и невесомой для фильма "Прекрасные кости". И драматичная "Тема пророчества" для "Дюны" Дэвида Линча. Есть и эксперимент - соединить электронику и эмбиент уже и с музыкой кантри.
Да и в целом этот альбом собран как увлекательный пазл. В нем много самой разной музыки, контрапунктов, идей, эмоций, недосказанностей. Поэтому Film Music 1976-2000 - еще и воодушевляющее пособие для людей, которые не боятся экспериментов.