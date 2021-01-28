Лукашенко поручил оперативно реагировать на нарушения и возможные угрозы

Законодательство должно не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Этот тезис стал определяющим 28 января в выступлении Александра Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования правовых норм, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил у частникам встречи, что координирует соответствующую работу секретариат Совета безопасности, активно осуществляет надзор за соблюдением законодательства Генеральная прокуратура, Верховный суд обеспечивает судебное рассмотрение материалов, подготовленных правоохранительными и иными уполномоченными органами.

Он констатировал, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. "Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например, в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? ", - поинтересовался президент.

При этом глава государства дал понять, что следует "не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном - последствиях для безопасности страны ".

По итогам совещания, сообщил заместитель государственного секретаря Совета безопасности РБ Александр Рахманов, в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены изменения в ближайшее время. Он уточнил, что для этой работы главой государства определены минимальные сроки. Ужу в течение первого квартала текущего года "необходимые изменения в национальное законодательство будут внесены", - констатировал Рахманов, слова которого цитирует БЕЛТА.