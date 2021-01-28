Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря

Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае. Призовой фонд составит два миллиона евро. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

"Мы гордимся, что, объединив усилия с командой "Экспо-2020", проведем столь грандиозное событие, которое сможет привлечь не только на преданных поклонников шахмат, но и на куда более широкую аудиторию", - сказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

Одним из участников этого матча станет нынешний чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Его соперник определится по итогам турнира претендентов, который в прошлом году проходил в Екатеринбурге, но был прерван из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в апреле он будет возобновлен. По итогам первого круга лидируют россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.