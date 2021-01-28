Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае. Призовой фонд турнира составит 2 миллиона евро.

- Предстоящий матч будет исключительным по многим причинам и, я верю, запомнится надолго, - приводит слова президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича пресс-служба организации. - Шахматы - игра с многовековой историей, но все еще не разгаданная до конца. Мы увидим всю красоту партий в состязании двух лучших шахматных умов. А благодаря сотрудничеству "Экспо" и ФИДЕ за этой битвой будет следить весь мир.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Это будет его пятый матч за шахматную корону. Впервые он завоевал титул в 2013 году, когда обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. В 2016-м к победе над норвежцем был очень близок россиянин Сергей Карякин, но уступил на тай-брейке. Сейчас Карлсену 30. Он возглавляет мировой рейтинг с 19 лет. Для классических шахмат это рекорд. Кроме того, Магнус - действующий чемпион в блице и рапиде.

Соперник Карлсена пока не определен. Им станет победитель турнира претендентов, который стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По итогам партий первого тура, который успели провести полностью, лидерство в турнирной таблице делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Возобновление соревнования запланировано на апрель 2021 года.