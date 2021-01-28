Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает четвертое место в мировом рейтинге, входит в список претендентов на победу на Открытом чемпионате Австралии. Такое мнение выразила экс-первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен.

- Сделать прогноз на мужской турнир Australian Open легче, ведь здесь есть явный фаворит - серб Новак Джокович. Этот "Большой шлем" как будто создан для него. Конечно, ситуация в этом году отличается, но после Открытого чемпионата США и "Ролан Гаррос" (Новак уступил в финалах Доминику Тиму и Рафаэлю Надалю соответственно. - "РГ") Джокович снова захочет показать, что он главный, - приводит слова Энен Tennis World. - Если говорить о других игроках, хорошие шансы у Рафы и Тима. А еще мне очень нравится игра Даниила Медведева.

Напомним, что в концовке прошлого сезона Даниил выиграл два престижных турнира - "Мастерс" в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Причем на заключительном турнире года Медведев установил уникальный рекорд, обыграв всю первую тройку лучших теннисистов мира - Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Кстати, Тим тоже поделился ожиданиями от первого турнира "Большого шлема" 2021 года.

- Считаю, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович все еще на шаг впереди Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса, Александра Зверева и меня, - честно признал Тим в интервью ORF. - Однако у всех шестерых хорошие шансы на победу.

В какой форме лидеры мужского тенниса подошли к Australian Open, можно будет судить по командному турниру ATP Cup, который пройдет там же, в Мельбурне, накануне - со 2 по 7 февраля.