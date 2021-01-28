Суд первой инстанции вынес обвинительный вердикт в отношении мэра Турина Кьяры Аппендино, приговорив ее к полутора годам условного тюремного заключения. Градоначальницу признали виновной в нарушениях, допущенных при организации просмотра финала футбольной Лиги чемпионов 3 июня 2017 года.

В этот день, чтобы насладиться матчем между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" на гигантском экране, расположенном в Турине на центральной площади Сан-Карло, собралось около 30 тысяч болельщиков. В ходе трансляции неожиданно возникла паника и массовая давка. В результате инцидента пострадали более полутора тысяч человек, среди которых были две женщины. Они позднее скончались от полученных травм.

В мае 2019 году четверо молодых людей марокканского происхождения были приговорены к 10 годам заключения. Суд установил, что столкновения начались из-за провокации, которую устроила группа грабителей, распыливших в толпе перцовый баллончик. Теперь правосудие настигло и градоначальницу Турина Кьяру Аппендино, а также пятерых бывших чиновников, в той или иной степени участвовавших в подготовке этого мероприятия. В вину функционерам вменяли гибель людей и действия, которые привели к чрезвычайному происшествию.

По мнению обвинения, трансляция футбольного матча была организована плохо и слишком поспешно. Аппендино отреагировала на вердикт, заявив, что "принимает и уважает решение суда", а также осознает ответственность, которую должна нести в силу служебных обязанностей.