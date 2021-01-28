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МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну

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    28.01.2021, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины запретило въезда в страну российскому актеру, телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации

Об этом сообщение РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства. Как уточнено, санкция накладывается на артиста из-за его визита в Донецк.

При этом стоит отметить, что супруга Тиграна Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT, и телеведущий, главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян - также невъездные.

Тиграну Кеосаяну 55 лет. Режиссер картин "Катька и Шиз", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью". Как актер снялся в лентах "Корона Российской империи, или Снова неуловимые", "Сталинград", "Джокер".

Ранее сообщалось, что в "черный список" украинского минкульта внесены российские певицы Алена Апина и Беретта как лица, "представляющие угрозу для национальной безопасности" этой страны.

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