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28.01.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС

Текст: Сергей Тихонов
Все нефтяные компании готовы нарастить переработку, чтобы в полном объеме снабжать российский рынок автомобильным топливом и к маю увеличить его запасы до 1,7 млн тонн, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин по итогам совещания, с участием вице-премьера Александра Новака, Минэнерго, ФАС и представителей нефтяных компаний.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Уже в феврале экспорт нефти у целого ряда отечественных компаний сократится из-за роста объемов внутренней переработки", - сказал Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Он также отметил, что принято решение увеличить для компаний нормы продаж автомобильного топлива через биржу, бензина - до 11%, а дизельного топлива до 7,5%. Сейчас они составляют 10 и 6%, соответственно.

Сорокин подчеркнул, что демпферный механизм, препятствующий росту цен на автомобильное топливо, полностью оправдывал себя в 2020 году и не требует корректировки. "Темпы роста цен на нефтепродукты не превышают инфляции, поэтому корректировки не нужны", - сказал он.

Ранее ожидалось, что демпферный механизм будет изменен. Он работает в обе стороны. На доплату нефтяным компаниям, поставляющих топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на нефтепродукты, компенсируя их потери в результате отказа от экспорта. И, наоборот, на изъятие части доходов компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгодней экспорта топлива. С начала этого года цена для расчета демпфера была проиндексирована на 5% в сторону повышения. В условиях вялорастущего мирового спроса на нефтепродукты и соответственно низких цен на топливо за границей, нефтяные компании оказались в роли плательщиков. По их мнению, если цены на АЗС выросли на 2%, то и индексация цены расчета демпфера должна была произойти на 2%. Эта разница позволила бы им рассчитывать на обратную работу демпферного механизма и ждать выплат из бюджета.

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