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28.01.2021 20:10
Рубрика: Власть

Заставят рассчитаться

Счета НКО перестанут быть тайной для минюста
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, предоставляющий ведомству доступ к банковской тайне. Как пояснили в минюсте, новые полномочия нужны министерству для контроля за НКО.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иными словами, ведомство не сможет ради интереса проверять счета первого попавшегося человека. Любые запросы в банк из минюста должны касаться только счетов некоммерческих организаций.

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В частности, минюст ведет реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также ведется отдельный реестр НКО-исполнителей общественно полезных услуг. Есть и другие реестры.

"При отсутствии информации о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации не всегда возможно определить соответствие расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям", - пояснили в ведомстве.

Однако банки нередко отказывают минюсту в предоставлении необходимой информации, ссылаясь на банковскую тайну: формально закон сегодня не наделяет министерство юстиции полномочиями узнавать такие тайны.

Как пояснил "РГ" член Ассоциации юристов России Коба Оржония, к такой информации, в частности, относятся сведения об операциях, счетах и вкладах.

"Положения Закона "О банках и банковской деятельности" устанавливают исчерпывающий перечень органов, имеющих доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну", - подчеркивает Коба Оржония.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Например, допущены к финансовым тайнам таможенные органы, Росфинмониторинг, органы валютного контроля и агенты валютного контроля, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг и другие государственные органы. Так что список тех, кто вправе задавать банкам деликатные вопросы, достаточно велик. Правда, минюста в этом перечне нет.

Как поясняет эксперт, государственным органам и их должностным лицам сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть представлены исключительно в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. Иными словами, все случаи, когда ведомство вправе получить из банка исчерпывающий ответ, четко оговорены в законе. Обнародованный сейчас проект поправок в Закон "О банках и банковской деятельности" вносит минюст в список допущенных к тайне. Но при этом ведомство сможет получать данные только о счетах НКО.

"Во исполнение требований действующего законодательства Минюст России осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации", - напомнили в ведомстве.

Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ"

Самое резонансное направление в этой сфере касается, пожалуй, признания НКО исполняющими функции иностранного агента. Если некая некоммерческая организация получает деньги из-за границы, она должны быть включена в список структур-иноагентов.

Кстати, начальник Главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы, сообщил, что даже небольшое случайное пожертвование в адрес НКО дает повод для признания организации выполняющей функции иностранного агента.

"Что касаемо незначительной суммы, то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны - доказывайте в суде свою правоту. Мы убеждены, что даже формальное исполнение, четкое, до копейки, только так, может обеспечить закон и правопорядок. И данная организация будет хорошим примером для всех остальных", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Банки Правительство Минюст Некоммерческие организации в России Законопроекты и комментарии

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