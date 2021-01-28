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28.01.2021 20:10
Рубрика: Власть

Пособие в цифре

Михаил Мишустин требует производить социальные выплаты вовремя и в полном объеме
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Фонд социального страхования (ФСС) получит от правительства почти 69 миллиардов рублей для выплаты пособий. Из-за коронавирусной инфекции нагрузка на бюджет фонда выросла, что потребовало придать ему устойчивости. "Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме", - указал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании.
Михаил Мишустин: Получение пособий нужно делать удобнее и проще для граждан. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Получение пособий нужно делать удобнее и проще для граждан. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Получение пособий нужно делать удобнее и проще для граждан. Фото: РИА Новости

Работа ФСС приобретает важное значение в связи с постепенным переводом пособий на беззаявительный принцип. "Получение услуг, пособий и документов должно быть простым и удобным", - подчеркнул Мишустин новый характер взаимоотношений граждан и органов власти. На этой неделе Госдума приняла в первом чтении разработанный правительством законопроект, который меняет порядок выплаты различных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. "Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил", - сказал премьер.

Фото: РИА Новости
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Дополнительные средства правительство подготовило Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) для развития российского здравоохранения. Особенно сфера нуждается сегодня в кадрах. Свыше 18 миллиардов рублей пойдут на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов - врачей и среднего медицинского персонала - и выплату им заработной платы. "Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала - почти на 26 тысяч человек", - заявил Мишустин.

Свыше 18 миллиардов рублей пойдут на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов

Еще почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы ФОМС на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний. Аналогичный объем бюджетных средств на эти цели выделялся и в прошлом году. "Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, - сказал глава кабмина. - Они помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, и это очень важно".

На заседании была одобрена обновленная Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. Главные ее цели - повышение эффективности лесной отрасли, удвоение ее вклада в ВВП страны, дальнейшее развитие экономики России, в том числе в рамках достижения национальных целей. "Основные усилия будут направлены на то, чтобы большая часть добавленной стоимости при переработке древесины формировалась на территории нашей страны, здесь, а не за границей, открывались современные предприятия по производству бумаги, картона, фанеры, стройматериалов, биотоплива, мебели, а значит, создавались новые рабочие места, формировался спрос на продукцию смежников, росли доходы граждан и, конечно, поступления в бюджеты всех уровней", - пояснил глава правительства.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования

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