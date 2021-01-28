Сборная России по футболу (возраст игроков до 21 года) встретится в одной группе с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой в квалификации первенства Европы среди молодежных команд 2023 года.

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Самым сильным соперником россиян станут действующие чемпионы Европы испанцы.

Матчи квалификации пройдут с марта 2021 года по июнь 2022 года. В финальный турнир напрямую выйдут девять победителей групп и лучшая из числа сборных, ставших вторыми. Остальные восемь участников, занявших вторые строчки, разыграют оставшиеся четыре путевки в сентябре 2022 года.

Хозяевами финальной стадии являются Румыния и Грузия. На ней будут разыграны места на Олимпиаду-2024 в Париже. По какому именно принципу это будет сделано - пока неизвестно. Как пример - на летние Олимпийские игры в Токио пробьются четыре лучшие европейские сборные. Напомним, что на Играх российские футболисты в последний раз выступали в 1988 году, когда сборная СССР завоевала "золото", победив в финальном матче Бразилию.

К слову, в октябре прошлого года Россия пробилась в финальный турнир Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении. Сначала проведение чемпионата Европы было запланировано на 9-26 июня 2021 года, но из-за пандемии соревнование перенесли, разделив его на две части: групповой этап запланирован на 24-31 марта, плей-офф - с 31 мая по 6 июня. В группе россияне встретятся с исландцами, датчанами и французами. Главным тренером нашей сборной является Михаил Галактионов.