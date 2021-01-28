Новости

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ 22:58
Швейцарские ученые объяснили обстоятельства гибели группы Дятлова 22:56
Реальные денежные доходы населения снизились на 3% за 2020 год 22:30
С 8 февраля в МГУ возобновятся очные занятия 22:25
Названы сроки запуска Face ID для проезда в столичном метро 22:03
Мишустин посетит Петрозаводск 29 января 22:00
Росстат оценил снижение добычи полезных ископаемых в 2020 году 21:19
Арестован блогер Лакеев, повредивший спецмашину на несогласованной акции 21:10
Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек" 20:35
В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля 20:32
Эсминец США "Портер" зашел в акваторию Черного моря 20:14
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии альтернатив ЕГЭ 19:42
Росстат подсчитал, насколько снизилась безработица в декабре 19:32
Гай Ричи разместил видео о съемках нового фильма 19:27
Друг Василия Ланового: Он в очень тяжелом состоянии 19:19
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 13 копеек 19:13
Попова: Британский штамм коронавируса в России не распространяется 19:13
Собянин рассказал о запуске платформы для взаимодействия жителей и управляющих организаций 19:03
Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах 18:58
TikTok готов ответить на вопросы о соблюдении законодательства РФ 18:54
Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 18:36
В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе 18:22
Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве 18:17
В центре Москвы кальянную закрыли за работу в пандемию 18:14
Инфекционист Минздрава: Пандемия пойдет на спад к концу весны 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 23:32
Рубрика: Спорт

С прицелом на Париж

"Молодежка" узнала соперников по отбору на Евро-2023
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8369)
Сборная России по футболу (возраст игроков до 21 года) встретится в одной группе с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой в квалификации первенства Европы среди молодежных команд 2023 года.

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Самым сильным соперником россиян станут действующие чемпионы Европы испанцы.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

Матчи квалификации пройдут с марта 2021 года по июнь 2022 года. В финальный турнир напрямую выйдут девять победителей групп и лучшая из числа сборных, ставших вторыми. Остальные восемь участников, занявших вторые строчки, разыграют оставшиеся четыре путевки в сентябре 2022 года.

Хозяевами финальной стадии являются Румыния и Грузия. На ней будут разыграны места на Олимпиаду-2024 в Париже. По какому именно принципу это будет сделано - пока неизвестно. Как пример - на летние Олимпийские игры в Токио пробьются четыре лучшие европейские сборные. Напомним, что на Играх российские футболисты в последний раз выступали в 1988 году, когда сборная СССР завоевала "золото", победив в финальном матче Бразилию.

К слову, в октябре прошлого года Россия пробилась в финальный турнир Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении. Сначала проведение чемпионата Европы было запланировано на 9-26 июня 2021 года, но из-за пандемии соревнование перенесли, разделив его на две части: групповой этап запланирован на 24-31 марта, плей-офф - с 31 мая по 6 июня. В группе россияне встретятся с исландцами, датчанами и французами. Главным тренером нашей сборной является Михаил Галактионов.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
МВД: Попытки провести несанкционированные акции будут пресекаться
Максим Чудов о сборной по биатлону: Команда идет по нарастающей
Макгрегор отстранен от боев на полгода