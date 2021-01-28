Второму кассационному суду общей юрисдикции предстоит ответить на принципиально важный вопрос, вправе ли покупатель вернуть обратно в магазин деталь автомобиля, а именно - батарею от так называемого гибридного авто, имеющего и электромотор, и обычный двигатель внутреннего сгорания.

Вопрос перед судом подняла жительница Москвы Ольга М. Она купила иномарку, работающую и на электродвигателе, и на бензине, так называемый "гибрид". Деталь электродвигателя сломалась, гибриды вообще автомобили очень требовательные. Приобретенный в магазине запчастей энергонакопитель установить на автомобиль не удалось: "он не адаптировался с системами управления автомобилем". Причины, по которым накопитель не удалось установить, остались неясны - история накопителя до его приобретения и хранения неизвестны, все-таки год производства - 2013. Техническая документация на накопитель у продавца отсутствовала.

Было принято решение товар вернуть продавцу. Продавец товар принял и замолчал - ни экспертизу не провел, ни деньги не вернул. Когда срок раздумий стал совсем уже подозрительным, покупательница пошла в суд.

Первая и вторая инстанция иск отклонили. Но мотивация нижестоящих судов небесспорна. Один из ключевых моментов: экспертиза, назначенная судом, была проведена через восемь месяцев после возвращения продавцам батареи.

Первое время машина стояла в гараже, и провести экспертизу можно было бы без проблем. Однако продавец не озаботился тем, чтобы провести какое-то разбирательство в досудебном порядке, в том числе провести экспертизу.

Через несколько месяцев машина все-таки вышла из гаража. И с технической точки зрения разобраться, действительно батарея не подходит, или покупатель неправильно ее устанавливал, уже невозможно. На это и указала экспертиза, назначенная судом в конце 2019 года.

Подчеркнем, эксперт не делает никаких правовых выводов. Его задача - установить только фактические обстоятельства. В данном случае эксперт не ответил на поставленные перед ним вопросы. Однако при этом возложил вину на покупателя.

"Некачественно проведенная экспертиза, принятая судом некритически, в полном объеме, без попыток уточнить расхождения путем опроса экспертов или проведения дополнительной экспертизы, не могла лечь в основу законного и обоснованного решения суда", полагает Ольга М.

Тем не менее суды первой и второй инстанций приняли экспертное заключение за истину, и именно на нем базировали свое решение. И, подчеркивают юристы, полностью проигнорировали позицию не только истца, но имеющиеся противоречия внутри самой экспертизы. То есть суды приняли выводы эксперта об отсутствии признаков, свидетельствующих о наличии дефектов, как подтверждение исправности товара. При этом не учли, что товар технически сложный и из-за изменений в автомобиле провести экспертизу и ответить на вопросы суда нельзя, о чем написано в самой экспертизе.

"Ответчик с момента приема товара не предпринимал никаких попыток ни на возврат товара, ни на возврат денежных средств, ни на проведение экспертизы, - говорит Ольга М. - Однако судом не дана оценка бездействия ответчика в течение длительного времени в нарушение действующего законодательства".