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28.01.2021 12:39
Рубрика: Власть

На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили 1,2 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин

Почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний. Аналогичный объем бюджетных средств на эти цели выделялся и в прошлом году, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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- Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, - подчеркнул глава кабмина. - Они помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, и это очень важно.

Власть Работа власти Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Онкология: как победить рак

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