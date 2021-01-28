На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили 1,2 млрд рублей

Почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний. Аналогичный объем бюджетных средств на эти цели выделялся и в прошлом году, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

- Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, - подчеркнул глава кабмина. - Они помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, и это очень важно.