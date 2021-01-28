На фоне пандемии банки заработали 1,6 трлн рублей за год

Несмотря на пандемию и массовую реструктуризацию кредитов, чистая прибыль банков за 2020 год составила 1,6 трлн руб. - немногим (на 6%) меньше, чем в докризисном 2019 году (1,7 трлн руб.), сообщил Банк России.

Банки не только не сократили, как в предыдущие кризисы, кредитный портфель, но и существенно нарастили его и при этом сохранили запас прочности по капиталу, отметил директор Департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Примерно половина прибыли приходится на Сбербанк, который ранее сообщил, что его чистая прибыль по российским стандартам составила 781,6 млрд руб.

Медианное сокращение прибыли банковской системы составило около 30%, в основном из¬-за резервов, что более точно отражает последствия пандемии, указывает Банк России.

Чистые процентные и комиссионные доходы банков в 2020 году заметно выросли (на 284 млрд и 111 млрд руб. соответственно), расходы на создание резервов на возможные потери по ссудам увеличились на 426 млрд руб. Пока банки могут досоздавать резервы из прибыли.

Всего с конца марта банки реструктурировали кредиты на 6,8 трлн руб. (10% портфеля): 5,2 трлн юрлицам, 0,8 трлн МСП и 0,8 трлн физлицам. Сейчас просроченная задолженность по ним незначительна, однако оценке самих банков, по 20-30% реструктурированных кредитов (2-3% общего кредитного портфеля) им придется постепенно досоздавать резервы, объем дорезервирования, полагает ЦБ, не превысит 2% кредитного портфеля.

"Это является посильным для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала", - отмечает Банк России. Растянутое на несколько лет вызревание проблемных кредитов (в предыдущие кризисы оно занимало от 2 до 4 лет) не потребует единовременного создания резервов, например, сразу после отмены регуляторных послаблений, введенных после начала пандемии, подчеркнул Александр Данилов. Из его слов следует, что банкам не стоит рассчитывать на новое продление послаблений.

За 2020 год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше, чем за 2019 год. "Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перенести острую фазу кризиса, предоставив ресурсы тогда, когда они были наиболее необходимы", - отмечает Банк России.

Ипотечный портфель вырос почти на 25%, превысив результат 2019 года (20%) благодаря госпрограмме. Темп роста потребительского кредитования, напротив, сократился более чем вдвое (до 9,2%), что Банк России связывает и со снижением доли одобряемых кредитов, и с более осторожным отношением заемщиков, не уверенных в сохранении уровня доходов и, как следствие, возможности обслуживать долги.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов прогнозирует замедление темпов роста активов банковской системы в 2021 году (он окажется в пределах 10%). "Прибыль банковского сектора снизится и окажется, по нашим ожиданиям, в пределах 1,3 трлн рублей, что будет обусловлено формированием дополнительных резервов как по реструктуризированным в 2020 году кредитам, так и по новой проблемной задолженности, - считает он. - Кроме того, на прибыльности банковского сектора скажется низкая процентная маржа из-за низких процентных ставок, эффект от которых в 2020 году банки еще не ощутили в полной мере".