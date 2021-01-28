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28.01.2021 17:47
Рубрика: Общество

Надежды на существование жизни на Венере не оправдались

Текст: Юрий Медведев
С надеждами на существование жизни на Венере, по-видимому, придется распрощаться. Об этом сообщает журнал Astrophysical Journal.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А появились они в сентябре прошлого года, когда британские ученые заявили об открытии, которое в 2020 году стало одним самых громких в науке. Астрономы сообщили об обнаружении в верхних облаках Венеры газа фосфина. Причем в таких количествах, что его могли наработать только живые организмы. Все другие варианты нереальны. Фосфин был выявлен при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. На спектральном портрете атмосферы Венеры ученые нашли линию фосфина.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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Это открытие вызвало бурную дискуссию в научных кругах, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вдруг заявил о возможности отправить на планету космический аппарат.

И вот сейчас ученые из Вашингтонского университета утверждают, что в выводах авторов сенсационного "открытия" могла содержаться ошибка - они могли принять за фосфин другое, более распространенное вещество. Речь об диоксиде серы, который вовсе не считается признаком жизни. По мнению ученых, он наиболее согласуется с представлениями о строении атмосферы Венеры, в которой присутствуют серные облака. Кстати, по распространенности он занимает третье место в атмосфере Венеры.

Интересно, что именно диоксид серы был главным соперником фосфина в исследованиях британцев. Дело в том, что в радиодиапазоне они имеют линию поглощения, близкую к 266,94 Ггц. Но британцы пришли к выводу, что диоксид серы не может вносить вклад в формирование этой радиолинии. И его отбросили. Так остался один фосфин. И надежда на жизнь на Венере.

Чтобы опровергнуть эту сенсацию, американцам пришлось провести очень основательное научное расследование. На математических моделях они показали, какие сигналы в радиодиапазоне могли бы давать фосфин и диоксид серы на разных высотах и как эти линии воспринимались бы обоими телескопами. Оказалось, что линия, которая была главным аргументом британцев, не может появиться в облаках Венеры. Ее место на высотах 80 и более километров от поверхности, но там химические условия и ультрафиолетовое излучение от Солнца быстро разрушали бы фосфин. А потому он и атмосфера Венеры несовместимы.

Ученые также показали, что в наблюдениях телескопа ALMA чисто инструментальные причины привели к недооценке количества диоксида серы в атмосфере Венеры, благодаря чему линию 266,94 Ггц отнесли к фосфину. Словом, громкая сенсация постепенно затихает. Чем ответят ее авторы, британские ученые?

Общество Наука

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