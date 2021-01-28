Названа болезнь, повышающая риск летальности от COVID-19

Вероятность не пережить COVID-19 у страдающих шизофренией примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без данного психического расстройства. К такому выводу пришли американские ученые, изучив медицинские карты 26 тысяч 540 жителей Нью-Йорка с марта по май прошлого года.

Как сообщается в журнале JAMA Psychiatry, наблюдение проводилось над пациентами в возрасте от 18 лет и старше. В ходе исследования установлено, что из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом - 564 человека страдали аффективными расстройствами, еще 360 - тревожными, и 75 - шизофренией. При этом врачи отметили, что за время наблюдения от коронавируса скончались или переведены в хосписы 864 человека.

"Люди с расстройствами шизофренического спектра имели в 2,7 раза больше шансов умереть после адаптации к известным факторам риска", - говорится в научной публикации.

По мнению ученых одним факторов повышения летальности могли стать задержки в обращении за лечением или сокращение доступа к медицинской помощи. Авторы исследования отмечают, что результаты следует интерпретировать с некоторыми оговорками, так как в период его проведения пандемия достигла своего пика в Нью-Йорке. Для полного выявления механизмов связи шизофрении и смертности от коронавируса необходимы дальнейшие исследования.