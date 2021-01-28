Названы самые популярные беспроводные наушники в России

Apple AirPods 2 стали самыми популярными беспроводными наушниками 2020 года в России. Об этом сообщает "М.Видео-Эльдорадо" (исследование есть у "РГ").

По сравнению с 2019 годом, продажи беспроводных моделей увеличились на 45% в штуках и 42% в деньгах, до 8,5 млн пар и 36 млрд рублей. Их доля в количественном выражении превысила 40%, из них четверть пришлась на True Wireless Stereo наушники. В штучных продажах bluetooth-наушники заняли более 60% рынка. За последние пять лет спрос на наушники с подключением к источнику звука через bluetooth вырос примерно в 20,5 раз.

За 2020 год спрос на True Wireless Stereo наушники-вкладыши увеличился в 2,6 раза, а денежный объем от реализации увеличился примерно на 90%. Доля TWS-наушников в штуках превысила четверть, а в деньгах впервые составила половину продаж и достигла 60% российского рынка. Средняя цена True Wireless Stereo за последний год снизилась на 24% до 5,7 тыс. рублей.

В число пяти самых продаваемых беспроводных наушников в России по итогам 2020 года стали четыре True Wireless модели: Apple AirPods (2-го поколения), Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), Apple AirPods Pro и Xiaomi Redmi Airdots, пятое место заняли JBL T110BT. Среди всех типов наушников в топ-5 вошли проводные JBL C100SI и JBL T-110, TWS Apple AirPods (2-го поколения), Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS), а также проводные JBL Tune 210. Средняя цена True Wireless Stereo моделей за последний год снизилась на 24% до 5,7 тыс. рублей.

"Популярность True Wireless наушников действительно растёт год к году, потому что это удобно, они комфортны, они не столько про качество музыки, сколько про комфорт и удобство, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - За счет этого, та аудитория, которая пробует подобные наушники, начинает их докупать. Средний срок жизни беспроводных наушников составляет 3 года. Кто-то теряет один наушник, у кого-то начинает работать хуже аккумулятор, и люди покупают следующее поколение. За счет этого продажи растут".

По мнению аналитика, лучшая реклама таким наушникам - "сарафанное" радио. "Люди видят их в ушах окружающих и задумываются над приобретением этого товара уже себе. AirPods как первого поколения когда-то, так и второго, все еще сохраняют лидерство. При этом нужно понимать, что это лидерство безусловное: но если раньше они занимали 70% рынка, то сегодня они занимают всего лишь 40% - совокупно все модели. Потому что конкуренция усилилась, и люди выбирают по соотношению цена-качество. Недорогие модели типа Xiaomi и JBL набирают обороты", - считает Муртазин.