Объемы строительства за 2020 год почти догнали прошлогодние

Более 80 млн кв.м жилья было построено в России в 2020 году, сообщает Росстат. Несмотря на пандемию, это лишь на 1,8% меньше, чем годом ранее, когда в стране появилось 82 млн кв.м жилья.

За год в России возвели 9 тысяч многоквартирных домов. Население построило 289,2 тысячи индивидуальных домов, из них 51 тысячу - на садовых участках. Всего появилось 1104,4 тысячи новых квартир.

"Несмотря на значительный спад во II квартале, связанный с пандемией коронавируса, в целом по итогам года наблюдается минимальное снижение ввода. Отмечу, что по индивидуальному жилищному строительству наблюдается незначительный рост ввода, и мы видим ИЖС как нашу точку роста и в дальнейшем", - прокомментировал данные Росстата вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что данные еще могут быть скорректированы: в прошлом году в январе были сведения о строительстве 80,7 млн кв. м жилья (фактически совпадали с нынешними результатами - 80,6 млн кв.м), а позже объем строительства был уточнен и "вырос" на 1,7 млн кв.м.

Восстановление уровня ввода на уровень, сопоставимый с прошлогодним, стало возможно благодаря мерам по поддержке рынка, которые были разработаны и утверждены весной, сказал Хуснуллин. "Хочу особенно отметить, что даже с учетом всех сложностей 44 региона ввели в 2020 году больше жилья, чем годом ранее", - подчеркнул он.

Во втором полугодии значительно выросло число новых проектов - на 39%, сказал Хуснуллин. "Особенно очевидным рост стал в четвертом квартале, после принятия решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года, когда количество новых проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увечилось на 80%. Это позволит создать заделы для дальнейшего выполнения амбициозного плана по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году", - считает вице-премьер.

В 2020 году объем строительных работ (включая капитальное, дорожное строительство и другие виды деятельности) составил 9,5 трлн руб., что на 0,1% больше (в сопоставимых ценах), чем в 2019 году, добавили в Росстате.