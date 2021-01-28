Переработчикам древесины расширили возможности для льготных займов

Фонд развития промышленности (ФРП) существенно расширил возможности получения льготных займов для предприятий, занимающихся переработкой древесины. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"В дополнение к запущенной по поручению президента программе ФРП "Проекты лесной промышленности", наблюдательный совет Фонда расширил перечень оборудования по программе "Лизинговые проекты". Это позволит лесообрабатывающим предприятиям брать в льготный лизинг не только оборудование для лесопереработки, но также харвестеры и форвардеры. Кроме того, теперь деревопереработчики смогут по упрощенной схеме взять в лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. Все эти меры направлены на усиление развития в стране отрасли глубокой обработки древесины", - сообщил глава Минпромторга России, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Там также отмечается, что в рамках программы "Лизинговые проекты" ФРП начал предоставлять деревообрабатывающим предприятиям займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Также взять в лизинг на льготных условиях теперь можно погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.