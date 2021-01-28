Переработчикам древесины расширили возможности для льготных займов

Новости

В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Житель Красноярска арендовал квартиру, чтобы выращивать в ней коноплю 14:39
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
Эксперт: Лесхозы cмогут сами зарабатывать до 70% необходимых средств 13:39
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции 13:36
Джабаров оценил призыв генсека НАТО противостоять "агрессии" РФ 13:32
Песков назвал инструменты снижения неравенства 13:31
В Туапсе возбуждено дело против начальника налоговой инспекции 13:29
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации 13:26
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 13:18
Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях 13:14
Фото: начались съемки шестого сезона "Острых козырьков" 13:10
За два месяца в испанской Гранаде произошло почти 300 землетрясений 13:09
Ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на первую работу 13:08
Заболевшего COVID Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ 12:56
В Севастополе отменят справки на COVID-19 при заселении в гостиницы 12:55
Опубликованы первые кадры из "царь-панк-фэнтези" "Тень и кость" 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 13:18
Рубрика: Экономика

Переработчикам древесины расширили возможности для льготных займов

Текст: Светлана Ментюкова

Фонд развития промышленности (ФРП) существенно расширил возможности получения льготных займов для предприятий, занимающихся переработкой древесины. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Общий запас древесины в России составляет 102,2 млрд кубометров

"В дополнение к запущенной по поручению президента программе ФРП "Проекты лесной промышленности", наблюдательный совет Фонда расширил перечень оборудования по программе "Лизинговые проекты". Это позволит лесообрабатывающим предприятиям брать в льготный лизинг не только оборудование для лесопереработки, но также харвестеры и форвардеры. Кроме того, теперь деревопереработчики смогут по упрощенной схеме взять в лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. Все эти меры направлены на усиление развития в стране отрасли глубокой обработки древесины", - сообщил глава Минпромторга России, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Там также отмечается, что в рамках программы "Лизинговые проекты" ФРП начал предоставлять деревообрабатывающим предприятиям займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Также взять в лизинг на льготных условиях теперь можно погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
Фонд социального страхования получит почти 69 млрд рублей
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков