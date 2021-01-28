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28.01.2021 13:05
Рубрика: Власть

Песков напомнил о необходимости переходить к диалогу в мировых делах

Текст: Кира Латухина
Вызовы в мире настолько серьезны, что требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От международного эгоизма надо переходить к режиму учета интересов друг друга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе заявления главы государства на Давосском форуме.

На вопрос про новые инструменты для преодоления кризиса прежней модели развития, Песков ответил, что применительно к глобальным делам очень трудно об этом говорить из одной страны. "Настолько серьезные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений", - пояснил он.

Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images
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"От международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета и так далее, конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга. Об этом постоянно говорит президент", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

"Россия не живет на отдельной планете. Она - участник международного сообщества и, к сожалению, не может быть изолирована от вызовов и проблем, которые зреют в мире, которые сформулировал президент Владимир Путин в своем выступлении", - заключил Песков.

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