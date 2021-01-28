Песков напомнил о необходимости переходить к диалогу в мировых делах

На вопрос про новые инструменты для преодоления кризиса прежней модели развития, Песков ответил, что применительно к глобальным делам очень трудно об этом говорить из одной страны. "Настолько серьезные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений", - пояснил он.

"От международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета и так далее, конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга. Об этом постоянно говорит президент", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

"Россия не живет на отдельной планете. Она - участник международного сообщества и, к сожалению, не может быть изолирована от вызовов и проблем, которые зреют в мире, которые сформулировал президент Владимир Путин в своем выступлении", - заключил Песков.