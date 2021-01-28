Новости

За сохранение памяти о Холокосте глава ФАДН получил премию "Хранитель" 14:45
В Канаде миллионер и его русская жена обманом получили вакцину от COVID-19 14:43
МИД Украины запретил российскому актеру Тиграну Кеосаяну въезд в страну 14:43
Житель Красноярска арендовал квартиру, чтобы выращивать в ней коноплю 14:39
Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке 14:35
В Красноярске мошенницы под видом медработниц обокрали пенсионеров 14:23
Свыше 200 обращений о соблюдении прав в Сети поступило Москальковой в 2020 году 14:19
Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты 14:14
США выкрали зенитный комплекс "Панцирь-С1" из Ливии 14:10
На экс-главу Новосибирского облсуда завели дело о превышении полномочий 13:58
Тестирование "Спутника V" на онкобольных начнут в ближайшие месяцы 13:57
Вышел трейлер "Чернобыля" Данилы Козловского с Данилой Козловским 13:49
Эксперт: Лесхозы cмогут сами зарабатывать до 70% необходимых средств 13:39
"Сбер" создаст на базе goods.ru крупного игрока электронной коммерции 13:36
Джабаров оценил призыв генсека НАТО противостоять "агрессии" РФ 13:32
Песков назвал инструменты снижения неравенства 13:31
В Туапсе возбуждено дело против начальника налоговой инспекции 13:29
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации 13:26
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 13:18
Cоцсети активно удаляют призывы к участию в незаконных акциях 13:14
Фото: начались съемки шестого сезона "Острых козырьков" 13:10
За два месяца в испанской Гранаде произошло почти 300 землетрясений 13:09
Ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на первую работу 13:08
Заболевшего COVID Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ 12:56
В Севастополе отменят справки на COVID-19 при заселении в гостиницы 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
28.01.2021 13:31
Рубрика: Власть

Песков назвал инструменты снижения неравенства

Текст: Кира Латухина

Все предпринимаемые в России меры направлены на повышение благосостояния граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин назвал ключевой вызов современности

Говоря об инструментах снижения неравенства, Песков сказал о борьбе с бедностью, создании новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, создании более благоприятной атмосферы для роста внутренних инвестиций. Это повышение благосостояния граждан, заметил он.

"Это комплексная задача, и, собственно говоря, все меры, которые принимаются, так или иначе направлены на достижение этой цели", - заключил Песков.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Кабмин одобрил обновленную Стратегию развития лесного комплекса
Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении партий
Фонд социального страхования получит почти 69 млрд рублей
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит
В театре подтвердили, что Василий Лановой находится в реанимации
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей