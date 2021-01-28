Песков назвал инструменты снижения неравенства

Все предпринимаемые в России меры направлены на повышение благосостояния граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря об инструментах снижения неравенства, Песков сказал о борьбе с бедностью, создании новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, создании более благоприятной атмосферы для роста внутренних инвестиций. Это повышение благосостояния граждан, заметил он.

"Это комплексная задача, и, собственно говоря, все меры, которые принимаются, так или иначе направлены на достижение этой цели", - заключил Песков.