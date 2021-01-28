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28.01.2021 03:00
Рубрика: Экономика

По итогам 2020 года падение продаж luxury-сегмента может составить 30%

Текст: Светлана Ментюкова
Мировые продажи товаров класса люкс по итогам 2020 года, по предварительным данным, могут показать снижение на 30%, прогнозирует Deloitte в глобальном исследовании "Мировой сектор товаров класса люкс в 2020 году" (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Влияние пандемии на российский luxury-сегмент исследователи сравнивают с финансовым кризисом 2008 года. "Пандемия COVID-19 сильно скажется на финансовых показателях компаний российского рынка товаров класса люкс в 2020 году, который, по всей вероятности, станет одним из самых непростых за последнее время. Впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов на рынке наблюдается сильная неопределенность", - отмечает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte в СНГ Оксана Кожина.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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По ее словам, мировые продажи индустрии роскоши могут снизиться на 30% в 2020 году. И хотя финансовые итоги сегмента за 2020 год будут подведены позже, для сравнения исследователи приводят данные за два предшествующих года. Так, в 2019 году совокупная выручка мирового сектора товаров класса люкс составила $281 млрд, что на 13,77% меньше, чем в 2018 году ($247 млрд). На основе этих данных ожидаемое время восстановления рынка класса люкс в 2021 году может занять от 12 до 18 месяцев.

Эпидемия послужила для люксовых брендов своеобразным мотиватором, заставив их задуматься о внедрении новых подходов к повышению экономической эффективности. "Сегодня, как никогда прежде, производители товаров класса люкс находятся в поиске новых каналов взаимодействия с потребителем. Они переосмысливают и трансформируют свою деятельность в невиданных ранее масштабах", - говорится в отчете.

"Наиболее распространенными стратегиями преодоления кризиса будут фокус на каналах онлайн-дистрибуции, цифровой маркетинг и продвижение, а также экологическая направленность. COVID-19 также будет способствовать развитию таких передовых технологий как большие данные и искусственный интеллект", - прогнозирует Оксана Кожина.

Несмотря на то, что изначально производители люксовых товаров не проявляли активности во внедрении цифровых технологий, эпидемия этому поспособствовала. К инновациям причисляются создание совмещенных офлайн-онлайн шоурумов. Одним из примеров инновационного подхода исследователи также называют начало сотрудничества в сентябре 2020 года ведущих люксовых брендов с Amazon: запуск платформы "магазин в магазине" для роскошных товаров, доступ к которой возможен только по специальному приглашению. Еще одним антиковидным ходом мира роскоши стало развитие омниканальных (интегрированных каналов коммуникации с потребителем) подходов к продажам, что обусловлено предпочтениями клиентов, приобретающих товары такого класса. Также к заметным трендам исследователи относят инвестиции ведущих модных домов в "зеленые" технологии и другие меры по защите окружающей среды, включая сокращение выбросов в целях борьбы с изменением климата.

Экономика Товары и цены Пандемия коронавируса COVID-19

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