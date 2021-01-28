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28.01.2021 13:19
Рубрика: Культура

Почему россияне делают вид, что читали Толстого и Достоевского

Текст: Наталья Лебедева
Люди делятся на тех, кто читал "Войну и мир" и тех, кто так и не осилил четырехтомный роман Льва Николаевича Толстого, шутят в России. Но почему-то признаваться в том, что не смог, не дочитал, готовы немногие. Две трети россиян хотя бы раз в жизни умело вводили в заблуждение собеседника, размышляя о поступках героев и рассказывая о книгах, которые никогда не читали. Среди непрочитанных лидируют романы Льва Толстого и Федора Достоевского.

В том, что они хотя бы раз в жизни врали о том, что читали ту или иную книгу, честно признались более 67 процентов опрошенных книжным сервисом MyBook российских читателей. 60 процентов участников опроса сознались, что спокойно рассуждали о непрочитанных произведениях, умело оперируя отрывочными сведениями из школьной программы, кратких пересказов и экранизаций.

Фото: ullstein bild via Getty Images
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Каждый третий оправдывает себя тем, что книгу они все-таки брали в руки, даже начинали читать, но не дочитали. Каждый пятый уверен, что достаточно ознакомиться с кратким содержанием, уточняет ТАСС. Наконец, 17 процентов опрошенных довольствуются экранизациями. Действительно, а что еще нужно - имена героев известны, основная коллизия тоже.

Но, видимо, есть что-то еще, раз идут на обман. Но для чего? Чтобы произвести лучшее впечатление и показать себя более образованным. "Стыдно было признаться", - признались 10 процентов опрошенных. Но как бы ни было стыдно, 40 процентов участников опроса не сомневаются в том, что смогли обвести собеседника вокруг пальца и блеснуть знанием нечитанного текста.

Культура Литература О Достоевском О Льве Толстом

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