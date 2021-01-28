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Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн"

Новости
    28.01.2021, 18:36
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

В преддверии показа четвертой серии марвеловского сериала "Ванда/Вижн", созданного с необычайным вниманием к образчикам американской массовой культуры разных лет, вышел промо-ролик.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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Содержание анонса намекает на то, что возможно, не за горами разгадка фундаментального ребуса проекта - в какой реальности существуют Ванда и Вижн.

Еще один животрепещущий вопрос заключается в том, кто является злодеем. Судя по всему, зрителей ждет одно из двух - радостное удивление или разочарование.

Премьера серии - завтра.

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