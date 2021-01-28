Появился тизер четвертого эпизода сериала "Ванда/Вижн"

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
В преддверии показа четвертой серии марвеловского сериала "Ванда/Вижн", созданного с необычайным вниманием к образчикам американской массовой культуры разных лет, вышел промо-ролик.
Содержание анонса намекает на то, что возможно, не за горами разгадка фундаментального ребуса проекта - в какой реальности существуют Ванда и Вижн.
Еще один животрепещущий вопрос заключается в том, кто является злодеем. Судя по всему, зрителей ждет одно из двух - радостное удивление или разочарование.
Премьера серии - завтра.