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В новом тизере "Ванда/Вижн" главные герои шоу обзавелись двумя детьми

Новости
    11.01.2021, 13:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Marvel продолжает подогревать интерес аудитории к новому сериалу "Ванда/Вижн".

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер сериала "Кларисса" - продолжения "Молчания ягнят"

В очередном коротком тизере авторы проекта обещают расширить знакомую киновселенную, а титульную пару супергероев показали счастливой семьей с двумя маленькими детьми.

"Ванда/Вижн" - первый эксперимент студии по дополнению основной линейки фильмов, после него должны выйти "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Что если…?", "Соколиный глаз", "Лунный рыцарь" и "Женщина-Халк".

Премьера сериала состоится 15 января эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

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