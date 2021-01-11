В новом тизере "Ванда/Вижн" главные герои шоу обзавелись двумя детьми

В очередном коротком тизере авторы проекта обещают расширить знакомую киновселенную, а титульную пару супергероев показали счастливой семьей с двумя маленькими детьми.

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