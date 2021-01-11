В новом тизере "Ванда/Вижн" главные герои шоу обзавелись двумя детьми

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Marvel продолжает подогревать интерес аудитории к новому сериалу "Ванда/Вижн".
В очередном коротком тизере авторы проекта обещают расширить знакомую киновселенную, а титульную пару супергероев показали счастливой семьей с двумя маленькими детьми.
"Ванда/Вижн" - первый эксперимент студии по дополнению основной линейки фильмов, после него должны выйти "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Что если…?", "Соколиный глаз", "Лунный рыцарь" и "Женщина-Халк".
Премьера сериала состоится 15 января эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.