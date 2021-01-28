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28.01.2021 20:40
Рубрика: В мире

Расовые проверки

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Во Франции такого еще не было: сразу шесть правозащитных организаций, включая местный филиал Международной амнистии, подали совместный иск против правительства Пятой республики. Суть претензий заключается в том, что, по их мнению, французские полицейские при проверке документов, удостоверяющих личность, допускают факты расовой дискриминации. Если конкретно, то людей с темным цветом кожи, будь-то выходцы из Африки или арабских стран, останавливают на улицах гораздо чаще, чем белых. Как считает адвокат Антуан Лион-Каэн, который подготовил этот демарш, "такое поведение оскорбительно, особенно если человека проверяют чуть ли ни каждый день".

Хотя на этот счет нет строго выверенной статистики, по выкладкам некоторых социологов, шансов быть задержанным у афрофранцуза в шесть-восемь раз больше, чем, скажем, у коренного парижанина или жителя Бретани. Порой такие демарши приводят к грандиозным скандалам, как это произошло в ноябре прошлого года. Во время антиковидного карантина полицейские, заметив на столичной улице гражданина негроидной расы, решили выяснить, имел ли он право там находиться. Произошел конфликт, и музыкального продюсера Мишеля Зеклера жестоко избили. Постигла бы его такая участь, будь он "бледнолицым"? Как многие здесь полагают, вряд ли. Заметим, что на его обидчиков были заведены уголовные дела, и их будут судить.

Фото: iStock
Расистские скандалы докатились до немецкого балета

Жалобы пострадавших крайне редко приводят к каким-либо санкциям по отношению к полицейским. По некоторым данным, за последнее десятилетие таких случаев было всего девять, да и то все ограничилось скромным возмещением морального ущерба. К чему может привести акция "шестерки" НПО? По закону от 2016 года, а он допускает коллективные иски, власти в лице главы правительства, министров внутренних дел и юстиции должны отреагировать в течение четырех месяцев.

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