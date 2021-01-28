Хотя на этот счет нет строго выверенной статистики, по выкладкам некоторых социологов, шансов быть задержанным у афрофранцуза в шесть-восемь раз больше, чем, скажем, у коренного парижанина или жителя Бретани. Порой такие демарши приводят к грандиозным скандалам, как это произошло в ноябре прошлого года. Во время антиковидного карантина полицейские, заметив на столичной улице гражданина негроидной расы, решили выяснить, имел ли он право там находиться. Произошел конфликт, и музыкального продюсера Мишеля Зеклера жестоко избили. Постигла бы его такая участь, будь он "бледнолицым"? Как многие здесь полагают, вряд ли. Заметим, что на его обидчиков были заведены уголовные дела, и их будут судить.
Жалобы пострадавших крайне редко приводят к каким-либо санкциям по отношению к полицейским. По некоторым данным, за последнее десятилетие таких случаев было всего девять, да и то все ограничилось скромным возмещением морального ущерба. К чему может привести акция "шестерки" НПО? По закону от 2016 года, а он допускает коллективные иски, власти в лице главы правительства, министров внутренних дел и юстиции должны отреагировать в течение четырех месяцев.