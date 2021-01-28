Политолог: Коалиция левых может занять второе место на думских выборах

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что политическая сила, которая появится в результате объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", имеет шансы занять второе место на выборах в Государственную думу.

Политолог назвал сегодняшнее подписание манифеста левопатриотических сил историческим событием. По его словам, это объединение - в мировом тренде, в обществе есть серьезный запрос на реализацию их идей. Согласен с коллегой в этом и профессор Финансового Университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

"Что касается второго места… Это вполне возможно, по крайней мере, сегодня", - заявил Алексей Мартынов на круглом столе в МИА "Россия сегодня". По его мнению, на базе этой коалиции может появиться настоящая реальная оппозиционная сила "в конструктивном, хорошем, правильном смысле слова".

Олег Матвейчев в свою очередь предостерег новую партию от чрезмерного популизма при разработке совместной программы.