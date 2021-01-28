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28.01.2021 20:35
Рубрика: Экономика

Диалоговые окна нараспашку

В Telegram теперь можно переносить переписку из других мессенджеров
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8369)
Telegram выпустил обновление, в котором появилась функция импорта переписки из других мессенджеров. "Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk", - сообщается в описании обновления.

Для переноса чатов надо открыть один из этих мессенджеров и нажать меню "экспорт чата", после чего пользователю предложат выбрать перенос с медиафайлами или без них, далее нужно нажать "Поделиться" и выбрать Telegram. Как только перенос завершится, придет уведомление.

Фото: istock
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Функция появилась на фоне массового исхода пользователей из WhatsApp. Мессенджер столкнулся с критикой в связи со скорым введением новых правил - в WhatsApp планировали с 8 февраля делиться данными пользователей с материнской соцсетью - Facebook, а несогласным с новой политикой пришлось бы отказаться от WhatsApp. Среди прочих данных мессенджер планировал передавать номер телефона, сведения о транзакциях, IP-адрес. Позже компания выпустила заявление, где рассказала о том, что нововведения будут отложены минимум до 15 мая.

"Переписка в WhatsApp хранится только на устройствах пользователей. И если зайти в мессенджер с другого устройства, то она исчезнет. C одной стороны, это позволит пользователям сохранить переписку, но с другой - снизится защищенность данных", - считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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