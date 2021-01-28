Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам

Планируется, что за счет увеличенного до 15% НДФЛ, который будут уплачивать граждане с доходом выше 5 млн в год, в 2021 году удастся собрать 60 млрд рублей. Деньги поступят в фонд "Круг добра", учрежденный указом президента, через который будет проводиться централизованная закупка лекарств и медизделий.

Так, на первом этапе экспертный совет фонда должен сформировать перечень заболеваний, которые сложно лечить регионам самостоятельно из-за отсутствия лекарств или узких специалистов. Свои предложения смогут внести представители Минздрава и его территориальных органов, общественных организаций и даже родители. "Предусмотрено прямое взаимодействие фонда с родителями, они также смогут попросить у фонда помощи", - уточнил его руководитель Александр Ткаченко.

Затем перечни заболеваний должен утвердить попечительский совет фонда. И уже закупка лекарств будет проводиться на конкретных детей по заявкам, которые подадут региональные минздравы. При необходимости фонд организует даже лечение за рубежом или проведет закупку незарегистрированных в России препаратов, при условии, что они не экспериментальные.

Таким образом, планируется, что налог для богатых в 2021 году поможет 4 тысячам больных детей, сообщили в Минздраве. При этом еще не собранные 60 млрд рублей в 2021 году фонду одолжит государство. Деньги предусмотрены в федеральном бюджете. То есть сразу после завершения регистрации фонд "Круг добра" начнет помогать нуждающимся.

По словам руководителя департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байбариной, в 2022 году бюджет фонда планируется в размере 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Она также подчеркнула, что формироваться он будет не только из налоговых отчислений, но и за счет других источников, например, пожертвований.